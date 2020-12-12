الفنانة الإماراتية أحلام تنعي الراحل الغماري و تعزي الشعب المغربي

منذ 4 أيام
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نجلاء مزيان : هبة بريس

نعت النجمة الإماراتية احلام الشامسي ، صباح اليوم السبت، الراحل صلاح الدين الغماري عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

و قامت الفنانة أحلام بتقديم العزاء لأسرة الفقيد و للجسم الإعلامي و للشعب المغربي كافة، معربة عن حزنها بسبب هذا المصاب الجلل.

و كتبت أحلام :”اتقدم بخالص العزاء والمواساه الى اسره الفقيد الشاب ‫صلاح الدين الغماري‬ رحمه الله عليه والى كل الشعب المغربي وكل الاعلاميين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يجعل هذه الايام خير ايام وان يبدله دار خير من داره ويعوض شبابه جنات النعيم، ادعوا له”.

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‫3 تعليقات

  1. الله يرحمه ويغفرله ويجعله من أصحاب الجنة

  2. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء يارب

  3. آلله يرحمو ويجعل مثواه الجنة شكر خاص للفنانة أحلام قنحماق عليها

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