الفنانة الإماراتية أحلام تنعي الراحل الغماري و تعزي الشعب المغربي

نجلاء مزيان : هبة بريس

نعت النجمة الإماراتية احلام الشامسي ، صباح اليوم السبت، الراحل صلاح الدين الغماري عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

و قامت الفنانة أحلام بتقديم العزاء لأسرة الفقيد و للجسم الإعلامي و للشعب المغربي كافة، معربة عن حزنها بسبب هذا المصاب الجلل.

و كتبت أحلام :”اتقدم بخالص العزاء والمواساه الى اسره الفقيد الشاب ‫صلاح الدين الغماري‬ رحمه الله عليه والى كل الشعب المغربي وكل الاعلاميين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يجعل هذه الايام خير ايام وان يبدله دار خير من داره ويعوض شبابه جنات النعيم، ادعوا له”.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11