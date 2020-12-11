الباطرونا: افتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة سيساهم في استقطاب الاستثمارات

منذ 11 دقيقة
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*صورة تعبيرية
هبة بريس

اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة، أن افتتاح قنصلية أمريكية ذات بعد اقتصادي بمدينة الداخلة، سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأمريكية، بالجهة التي تنتمي لها هذه المدينة، والتي تزخر بإمكانيات لا حصر لها، خاصة بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتعارف عليه .

ووصف الاتحاد في بلاغ له، القرار الأمريكي المتعلق بافتتاح قنصلية أمريكية ذات بعد اقتصادي بمدينة الداخلة، بأنه ” نبأ سار “، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه سيواصل عمله إلى جانب فاعلي القطاع الخاص الأمريكي لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتطوير مشاريع ذات تأثير كبير لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

و أعرب الاتحاد، عن اعتزازه البالغ لإصدار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لمرسوم رئاسي متعلق بقرار الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والذي تم الإعلان عنه أمس الخميس 10 دجنبر، خلال اتصال هاتفي جمع الملك محمد السادس، بالرئيس الأمريكي.

كما أشاد بالإنجازات المتتالية للدبلوماسية المغربية، وإشعاعها تحت قيادة الملك محمد السادس، ويؤكد تعبئته الدائمة وغير المشروطة وراءه للدفاع عن استقرار وأمن المملكة وصيانة وحدة التراب الوطني.

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