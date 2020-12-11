الزَّميل صَلاح الدّين الغماري. . . ”صَوْتُكُمْ“ الَّذِي لَمْ يَكْتَمِلْ

هبة بريس – رضى لكبير

هي أيام فقط كانت تفصل الزميل الراحل، ”صلاح الدين الغماري“، عن التواصل مع المواطنين المغاربة بجميع شرائحهم وطبقاتهم الاجتماعية وأعمارهم أيضاً وبطريقته البسيطة والرائعة التي يفهمها الصغير والكبير، من خلال برنامجٍ جديد أطلق عليه ”صوتكم“، غير أن القدر المحتم خطف عنا الراحل في غفلة منا ودون إخبار مودعاً إياناً من دار الفناء إلى دار البقاء.

الزميل الراحل الذي نشرَ صورته داخل استوديو برنامجه الجديد وكله طاقة وحيوية لصلة الرحم التي لم تنقطع يوماً ما مع متتبعيه وإعلان عودته لتوعية المواطنين وإخبارهم وتثقيفهم وتبسيط حياتهم اليومية أمام إجراءات وقيود إدارية لا ترحم من يعلم و لا يعلم، كتب قائلاً :” قريبا صوتكم غادي يتسمع وغادي يتشاف مع صلاح الدين الغماري“، غير أنه وللأسف لم يعد بوسعنا أن نسمع له صوتاً أو نرى له وجهاً باستثناء محبة الناس وزملائه الصحافيين وأفراد عائلته، هذه المحبة التي لن تنقطع عنه أبداً وستصله عبر نافذتها صلواتهم ودعواتهم لروحه الطاهرة بالمغفرة والرحمة وجنة الفردوس إن شاء الله، وستبقى صفحة مكتوبة بمداد الفخر والوطنية على صدر الراحل.

الزميل الصحافي محمد الوافي، الذي يشتغل بالقناة الثانية، أوضح أن الحلقة الأولى من برنامجه الجديد كانت مخصصة استثناء لموضوع التلقيح، بعد أن وضعت أطقم القناة ”الرتوشات“ الأخيرة على “تلبيس” وإضاءة البرنامج، وعهدت إخراجه إلى شاب يمثل “الموجة الجديدة” من المخرجين الواعدين جدا بالقناة، وذلك بعد تسجيل حلقتين تحريبيتين، تحت إشراف المخرج المخضرم عبد اللطيف الطالبي، وثلة من نخب الطاقم الفني بالقناة.

وأضاف ”فرحة لم تكتمل، رحمه الله وتقبل منه كل الصالحات من أعماله الخيرية والطيبة، في العمل، وفي المهنة وفي الحياة والمجتمع“.

حقاً هي فرحة لم تكتمل وجرح أليم ترك في القلب مغصة موجعة لزملائه ولأفراد عائلته ولمتتبعيه شيباً وشباباً…رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه.

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