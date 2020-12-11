رئيس الحكومة الاسبانية : لدينا علاقة جيدة للغاية مع المغرب

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس-

أكد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن إسبانيا والمغرب تربطهما علاقات “متميزة” ويتقاسمان مصالح مشتركة.
وأوضح سانشيز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية “لدينا علاقة جيدة للغاية مع المغرب، وهي علاقة متميزة تأخذ في الاعتبار المصلحة المشتركة للبلدين”.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، إن البلدين يعكفان على دراسة ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تدبير تدفقات الهجرة والتعافي والانتعاشة الاقتصادية لما بعد جائحة فيروس (كوفيدـ19)، وكذا قضايا الطاقات المتجددة في ضوء التزام المغرب في هذا المجال والصناعة والتجارة والسياحة.

وأكد سانشيز أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان نفس الاهتمام لعقد الاجتماع رفيع المستوى الذي تم تأجيله إلى غاية شهر فبراير 2021، بسبب الوضعية الوبائية الراهنة.

وكان بلاغ مشترك قد أكد، أمس الخميس، أن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب واسبانيا يعد لقاء بالغ الأهمية لتطوير علاقات الصداقة والتعاون العميقة والمكثفة القائمة بين الشريكين الاستراتيجيين المغرب وإسبانيا.

وأوضح البلاغ أن المغرب وإسبانيا لاحظا أن الوضع الوبائي الحالي يحول دون تنظيم الاجتماع رفيع المستوى في الموعد المحدد بكافة ضمانات السلامة الصحية الملائمة للوفدين.

ولهذه الغاية -يقول المصدر ذاته – اتفق البلدان على تأجيل عقد الاجتماع رفيع المستوى إلى غاية فبراير 2021 بالمغرب، من أجل تأمين فرص انعقاده بسلاسة مع اعتماد الصيغ المعتادة التي تؤطر اللقاءات من هذا الحجم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تُعارض إقرار الولايات المتحدة بمغربية الصحراء

روسيا تُعارض إقرار الولايات المتحدة بمغربية الصحراء

منذ 31 دقيقة
Photo of موراتينوس: المغرب ظل على الدوام ملتزما بتحقيق السلام في الشرق الأوسط

موراتينوس: المغرب ظل على الدوام ملتزما بتحقيق السلام في…

منذ ساعة واحدة
Photo of قرار أمريكا يخرس جنرالات الجزائر و ينهي “الحلم المستحيل” لعصابة قطاع الطرق

قرار أمريكا يخرس جنرالات الجزائر و ينهي “الحلم المستحيل”…

منذ ساعتين
Photo of كرانس مونتانا : قرار واشنطن إنهاء لوضع غير سليم ومن دون مخرج بالصحراء

كرانس مونتانا : قرار واشنطن إنهاء لوضع غير سليم…

منذ 3 ساعات
Photo of تعليقا على إعادة المغرب لعلاقته مع اسرائيل.. اتحاد علماء المسلمين :”خطوة لاتجوز شرعا”

تعليقا على إعادة المغرب لعلاقته مع اسرائيل.. اتحاد علماء…

منذ 4 ساعات
Photo of حزب لشكر : قرار واشنطن يعد تحولا تاريخيا غير مسبوق من أكبر الدول العظمى

حزب لشكر : قرار واشنطن يعد تحولا تاريخيا غير…

منذ 4 ساعات
Photo of بن قنّة “الناطقة بلسان العسكر الجزائري” لم تستصغ اعترافا أمريكيا بمغربية الصحراء

بن قنّة “الناطقة بلسان العسكر الجزائري” لم تستصغ اعترافا…

منذ 5 ساعات
Photo of نيويورك تايمز :”مستثمر مغربي لعب دور الوساطة لاعتراف أمريكيا بمغربية الصحراء“

نيويورك تايمز :”مستثمر مغربي لعب دور الوساطة لاعتراف أمريكيا…

منذ 6 ساعات
Photo of خبير رواندي : قرار واشنطن التاريخي وضع حدا لأوهام “البوليساريو”

خبير رواندي : قرار واشنطن التاريخي وضع حدا لأوهام…

منذ 6 ساعات
Photo of المغرب لم يبع القضية الفلسطينية بل ربح اعتراف أقوى دولة بمغربية صحرائه

المغرب لم يبع القضية الفلسطينية بل ربح اعتراف أقوى…

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق