قرار أمريكا يخرس جنرالات الجزائر و ينهي “الحلم المستحيل” لعصابة قطاع الطرق

*الصورة من الارشيف *

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أمريكا تعترف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، خبر نزل كالصاعقة على حكام الجزائر و بارونات عصابة قطاع الطرق و الذين على ما يبدو أمضى غالبيتهم ليلة بيضاء استعملت فيها مهدئات صداع الرأس بشكل كبير بعد سماع القرار.

قرار أمريكا الاعتراف بشرعية المغرب و سيادته الرسمية على كامل الصحراء أخرس جنرالات العسكر الجزائري الذين يحكمون البلاد بعد أن اختفى الرئيس عن الأنظار في ظل أخبار تفيد بوفاته السريرية.

الأمر ذاته انطبق على بارونات عصابة قطاع الطرق الذين كانوا يعولون على مناورات الجزائر اليائسة لشراء تعاطف بعض الدول الداعمة لأطروحاتهم الانفصالية قبل أن يصدمهم “القرار الكبير” الذي قتل ما تبقى لهم من بصيص أمل في “حلم مستحيل” عبارة عن وهم عاشوا في ظله لسنوات.

القرار التاريخي لأمريكا و الذي سينعكس إيجابا على قرارت مجلس الأمن الدولي ومعها ما تبقى من قرارت الأمم المتحدة لصالح المغرب، وضع بشكل شبه رسمي نهاية لعصابة إسمها “البوليساريو” لطالما رضعت من ثدي أمها بالتبني، الجارة الشرقية التي جوعت الشعب و حولت خيرات البلاد لشرذمة من قطاع الطرق الذين تنكروا لخير وطنهم الأم و ارتموا في أحضان دعاة “لا استقرار” لخدمة أجنداتهم الخاصة.

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