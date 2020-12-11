المئات يحتشدون بمستودع الأموات لوداع الغماري الذي دخل قلوب المغاربة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- الدار البيضاء 

حشود كبيرة تجمعت منذ ساعات الصباح الأولى أمام مستودع الأموات بمدينة المحمدية لتوديع جثمان الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري الذي وافته المنية ليلة أمس بعد سكتة قلبية مفاجئة.

و حسب ما عاينت “هبة بريس” ، فقد تجمهر عدد كبير من عائلة و أصدقاء و محبي و متتبعي الراحل الغماري أمام بوابة مستودع الأموات بالمحمدية لتوديع جثمانه قبل دفنه ظهر اليوم.

تهافت المئات على مستودع الأموات يظهر الحد الكبير من الحب الذي يكنه المغاربة للراحل الغماري و الذي اكتسب شهرة و مكانة كبيرة خاصة في زمن كورونا الذي كان يجيب فيه عن أسئلة المغاربة في برنامج يومي بالقناة الثانية.

رحل الغماري الذي طالما أوصى المغاربة باحترام تعليمات السلطات الصحية و الرسمية و ارتداء الكمامة، الرجل الذي أعاد نسبة كبيرة من المشاهدين للقناة الثانية بعدما هجروها لسنوات، رحم الله الغماري و ألهم أهله و ذويه الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون.

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‫7 تعليقات

  1. الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه

  2. لا أصدق ولا أتخيل أو أتصور وفاة الإعلامي صلاح الدين الغماري بهذه الطريقة أن لله وإنا إليه راجعون.

  3. إن لله والله راجعون تغمض الله الفقيدة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ورزق دوايه الصبر والسلوان

  4. نسأل الله سبحانه و تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

  5. الله يرحمو و يرحم جميع اموات المسلمين

  6. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته مغفرة وثوابا ونعيما مقيما وجميع موتى المسلمين اللهم آمين يارب العالمين

  7. لقد تأثرت كثيرا بخبر وفاته
    نسأل الله سبحانه و تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

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