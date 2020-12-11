المئات يحتشدون بمستودع الأموات لوداع الغماري الذي دخل قلوب المغاربة

هبة بريس- الدار البيضاء

حشود كبيرة تجمعت منذ ساعات الصباح الأولى أمام مستودع الأموات بمدينة المحمدية لتوديع جثمان الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري الذي وافته المنية ليلة أمس بعد سكتة قلبية مفاجئة.

و حسب ما عاينت “هبة بريس” ، فقد تجمهر عدد كبير من عائلة و أصدقاء و محبي و متتبعي الراحل الغماري أمام بوابة مستودع الأموات بالمحمدية لتوديع جثمانه قبل دفنه ظهر اليوم.

تهافت المئات على مستودع الأموات يظهر الحد الكبير من الحب الذي يكنه المغاربة للراحل الغماري و الذي اكتسب شهرة و مكانة كبيرة خاصة في زمن كورونا الذي كان يجيب فيه عن أسئلة المغاربة في برنامج يومي بالقناة الثانية.

رحل الغماري الذي طالما أوصى المغاربة باحترام تعليمات السلطات الصحية و الرسمية و ارتداء الكمامة، الرجل الذي أعاد نسبة كبيرة من المشاهدين للقناة الثانية بعدما هجروها لسنوات، رحم الله الغماري و ألهم أهله و ذويه الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون.

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