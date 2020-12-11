بن قنّة “الناطقة بلسان العسكر الجزائري” لم تستصغ اعترافا أمريكيا بمغربية الصحراء
هبة بريس- الرباط
نفثت المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، سمومها مرة أخرى، عبر منشور لها بصفحتها على موقع “فايسبوك” شاركت من خلاله تغريدة لعضو بمجلس الشيوخ الأمريكي حول الصحراء المغربية.
بن قنة “الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية الجزائرية” ،لم تستصغ قرار واشنطن التاريخي الذي أنهى أسطوانة مشروخة لجنرالات المرادية والجبهة الانفصالية، حيث نشرت تغريدة عميد مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور الديموقراطي باتريك ليهي، الذي قال فيها: ” لا يحقُّ للرئيس ترمب بعدما خسر الانتخابات أن يلغي من خلال مجرد “إعلان” فقط، حقوقَ سكان الصحراء فمن حقِّهم أن يحصلوا على ما وُعِدوا به منذ وقت بعيد، وهو الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم في تصويت حر ونزيه”.
وتحاول بن قنة من خلال منصتها بموقع “فايسبوك” تمرير خطابات معادية للوحدة الترابية المغربية ، من خلال مشاركة مواقف معادية للمملكة، في مقابل تجاهل وجهة النظر المغربية والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الرباط.
16 تعليقات
القافلة قد مرت والكلاب لازالت تنبح ، ليكن في علم جميع مكونات هذه البسيطة ان الصحراء مغربية اب عن جد ، ومن يقل غير هذا فاليشرب ماء البحر
السفيه داءما ينطق بما لديه.كون كان فيها الخير تهدر على ابناء الشعب ديالها لي عارقين في البطالة والتسول…اما المغاربة قادرين على تدبير امورهم بيدهم.ولن يجرؤ أحد مهما كان على نفي مغربية الصحراء.vive le roi du Maroc.
هل استصاغت طرد المغاربة من الجزائر واختلاس ممتلكاتهم من قبل النظام العسكري.
الشعب المغربي قرر مصيره منذ مئات السنين كما قرر آباؤك واجدادك مصيرهم. وحتى أنت هل قررت مصيرك ياخديجة ؟!!.وهل سبق لك ان قرأت في التاريخ او الجغرافيا عن وهم الجمهورية الوهمية الا في الخيالات المريضة.
لا يمكن أن تقنع كلبا العدول عن النباح
إنها عديمة الاطلاع على تاريخ وجاهلته أو إنها تبيع ضميرها الانساني بعيدا عن الحقيقية مساندة شرذمة من أسيادها العسكر الدين رهنوا الجزائر وعلقوا تطوير المغرب العربي الكبير
اقسم باالله لو كانت إسرائيل جارتنا الشرقية لكان الامر افضل من جنرالات الجزاءر المسمومة
خياران لا تالثة لهما .انها جاهلة بتاريخ المغر ب القريب وليس البعيد وبان الصحراويين دائما كانوا تابعين للمغرب والدولة العلوية و هدا ليس عدر لانها صحفية ومثقفة والمفروض ان تكون على علم بكل هدا ان كانت فعلا صحفية محايدة.او انها تابعة لمخابرات العسكر الجزائري وهدا هو الاكيد ويجب على الجزيرة ان تتخد في حقها الاجرات اللازمة
المفروض ان تتأسف على أموال الشعب الجزائري التي صرفت على قضية خاسرة على الوهم
الولايات المتحدة الأمريكية قالت فقط الصحراء مغربية ولم تقل ان الجزائر مغربية . فما سبب هذا الغضب الشديد وما سبب ردة الفعل المبالغ فيها خاصة من طرف الإعلام الجزائري المتهالك . الم تدعي الجزائر يوما انها بلد محايد وملاحظ ومناصر لقضية وهمية.؟؟؟ إن تطهير معبر الكركرات من الفوضى وقطاع الطرق جعل بعض القادة العسكريين والسياسيين والإعلاميين والمسؤولين يكشفون للعالم كله أن الجزائر البلد الوحيد والأخير المسؤول عن التحرش بسيادة وامن واستقرار المغرب. انتى الكلام
ابن قنة جارية لا تصلح الا ……
المغاربة الاحرار يعرفون جيدا هذه الفءة من الجزاءريين الحاقدين والذين رضعوا العداء لكل ما هو مغربي من طرف الطغمة العسكرية الحاكمة والفاشلة في الجزاءر، انهم أصبحوا مهزلة في أفريقيا والعالم، خصوصا وان المغرب يثير سعارهم بالعمل المتواصل والنتاءج الباهرة، ولماذا لم تفه بكلمة واحدة في حق الشعب القباءلي الذي يعاني من الاحتلال الجزاءري البغيض منذ ٦٠ سنة تحت حكم العسكر الدموي الذي سحق ٢٥٠٠٠٠جزاءري بدم بارد في تسعينيات القرن الماض تحت ما سمي محاربة الإرهاب الاسلامي، اقول لهذه العميلة في قناة الجزيرة المغرب أصبح قوة عظمى في شمال افريقيا ورقم صعب عليك وعلى امثالك، وانتهى الكلام.
نحن في انتظار تغريدة جديدة للصحافية بن قنة، عن صفعة جديدة مؤلمة تلقاها النظام في بلدها. خبراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، في اجتماع يوم 11/12/2020، اختاروا أنبوب الغاز نيجبربا- المغرب، عوض أنبوب نيجيريا- الجزائر.
يبدو أن اخانا بن قنة ستقضي ردحا من عمرها تتشنج وتتالم وهي تتلقى كل يوم، أخبارا عن انتصارات المغرب وانكسارات الجزاير. ولكل امريء ما نوى.
لمادا لم تتكلم هاته النكرة عن حقوق المغاربة اللذين طردوا وشردوا في الجزائر وعن حقوق الأمازيغ بالجزائر الله ينعل لي مايحشم
المغرب في صحراءه و والصحراء في مغربها فانبحي كيفما تشائين أيتها الكلبة
المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها فانبحي كيفما تشائين أيتها الكلبة