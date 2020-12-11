بن قنّة “الناطقة بلسان العسكر الجزائري” لم تستصغ اعترافا أمريكيا بمغربية الصحراء

هبة بريس- الرباط

نفثت المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، سمومها مرة أخرى، عبر منشور لها بصفحتها على موقع “فايسبوك” شاركت من خلاله تغريدة لعضو بمجلس الشيوخ الأمريكي حول الصحراء المغربية.

بن قنة “الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية الجزائرية” ،لم تستصغ قرار واشنطن التاريخي الذي أنهى أسطوانة مشروخة لجنرالات المرادية والجبهة الانفصالية، حيث نشرت تغريدة عميد مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور الديموقراطي باتريك ليهي، الذي قال فيها: ” لا يحقُّ للرئيس ترمب بعدما خسر الانتخابات أن يلغي من خلال مجرد “إعلان” فقط، حقوقَ سكان الصحراء فمن حقِّهم أن يحصلوا على ما وُعِدوا به منذ وقت بعيد، وهو الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم في تصويت حر ونزيه”.

وتحاول بن قنة من خلال منصتها بموقع “فايسبوك” تمرير خطابات معادية للوحدة الترابية المغربية ، من خلال مشاركة مواقف معادية للمملكة، في مقابل تجاهل وجهة النظر المغربية والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الرباط.

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