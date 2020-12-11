الزميل ”صلاح الدين الغماري“ في ذمة الله

منذ 10 دقائق
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هبة بريس – الدار البيضاء
نقل عدد من الزملاء الصحافيين المغاربة وفاة الزميل الصحفي صلاح الدين العماري، الإعلامي ومقدم الأخبار بالقناة الثانية، بعد سكتة قلبية ألمت به.
ونقل كل من الزملاء عبد الله الترابي، ونادية اليوبي، ومريم الراسي…، نبأ وفاة الزميل صلاح الدين الغماري، الذي نزل كالصاعقة على الجسم الإعلامي المغربي والمغاربة جميعا نظرا للمكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها الراحل لدى الجمهور المغربي وما قدمه من خدمات جليلة طيلة مرحلة الحجر الصحي وفترة جائحة كورونا عموماً خلال برنامجه الخاص الذي حاول من خلاله توعية المواطنين وتقديم المعلومات الصحيحة لهم والقطع مع الأخبار الزائفة، وقبلها تقديم نشرات الأخبار بالقناة الثانية لسنوات .
رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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