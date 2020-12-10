الأمم المتحدة تعلن أن موقفها لن يتغير بعد القرار الأميركي بشأن الصحراء

هبة بريس ـ الرباط

كشف الناطق باسم الأمين العام لأمم المتحدة الخميس أن موقف الأمم المتحدة لم يتغير حيال قضية الصحراء بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن «غوتيريش يرى (..) أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي»، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وغرد ترامب، اليوم الخميس، ضمن إعلانه التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة: “لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة العام 1777. ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء “.

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