الأمم المتحدة تعلن أن موقفها لن يتغير بعد القرار الأميركي بشأن الصحراء

منذ 7 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

كشف الناطق باسم الأمين العام لأمم المتحدة الخميس أن موقف الأمم المتحدة لم يتغير حيال قضية الصحراء بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن «غوتيريش يرى (..) أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي»، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وغرد ترامب، اليوم الخميس، ضمن إعلانه التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة: “لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة العام 1777. ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء “.

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تعليق واحد

  1. الامم المتحدة فشلت في حل هدا النزاع المفتعل مند مايقارب خمسة عقود و لم يسبق ان تم حل اي نزاع على يد هده المنظمة،ربما لان القرار ليس بيدها،سيدهب غوتيرش و يأتي غوتيرش آخر و لكن بدون نتيجة.
    القوى و الدول العظمى هي من يتحكم في القرارات و وهي وحدها من يستطيع حل كل مشاكل العالم.

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