مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

منذ 10 دقائق
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعيين السيد المصطفى راكب مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح -جامعة السلطان مولاي سليمان والسيد مهدي خاليد عميدا الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة-جامعة السلطان مولاي سليمان.

وأضاف السيد أمزازي أنه تم على مستوى وزارة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تعيين السيد سعيد الخطري مديرا لأنظمة الرصد-المديرية العامة للأرصاد الجوية.

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