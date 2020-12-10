الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه

*صورة من الارشيف

هبة بريس

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

و خلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

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