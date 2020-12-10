الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه

منذ 6 ساعات
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*صورة من الارشيف

هبة بريس

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

و خلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

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‫2 تعليقات

  1. كماالقال الكاتب محمد أقصبي . مادا عن دالك؟ التطبيع مع إسرائيل!!!!

  2. أحسن خبر سمعتو، أحسن قرار ممكن إتخاذه…. برافو الدبلوماسية المغربية…إنتصار آخروفي طريق تحقيق وحدة وطننا العزيز، وليذهب جنرالات الخرائر الجحيم

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