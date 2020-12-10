سُلطات سطات تمدد التدابير الاحترازية وتُواصل إغلاق الحمامات

منذ 11 دقيقة
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محمد منفلوطي_هبة بريس

تماشيا التدابير والإجراءات الوقائية تماشيا مع الوضعية الوبائية، وانسجاما مع ما تتطلبه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للمتضررين من الجائحة، علمت هبة بريس من مصادرها، أن لجنة اليقظة قررت اليوم الخميس تمديد التدابير الاحترازية على مستوى الإقليم حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين من تفشي وباء كورونا.

القرار جاء على هامش الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم اليوم الخميس الذي لم يأت بجديد، إذ أبقى على الاجراءات التي تم اقرارها في وقت سابق من قبيلح الاستمرار في إغلاق أسواق القرب على الساعة الخامسة بعد الزوال، والاستمرار في إغلاق المحلات التجارية والمساحات العمومية والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة ليلا، مع الابقاء على تطبيق حظر التجوال ابتداء من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، والعمل على تكثيف الحملات التحسيسية.

كما كشفت مصادرنا أن بعض الفعاليات الجمعوية طالبت من لجنة اليقظة ايقاف ماوصفوه بجشع بعض أباطرة الحمامات العصرية، مناشدين بوضع حد لمعاناة العاملات في الحمامات الشعبية اللواتي أصبحن يتسولن في المقاهي، مطالبين بفتح الحمامات الشعبية في وجه عموم المواطنين، مع العلم أن الاستحمام داخل المنازل في عز موجة البرد والقر من شأنه أن يؤثر سلبا على صحة المواطنين.

كما ناقش المجتمعون حسب ذات المصادر، مختلف الاجراءات والتدابير الاحترازية التي ستصاحب عملية اطلاق حملة التلقيح المزمع اطلاقها في مواجهة هذا الفيروس من خلال توفير ظروف صحية ملائمة وفتح العديد من المرافق العمومية من قاعات رياضية ومؤسسات تعليمية وغيرها…لاستقبال المواطنين للاستفادة من هذه الحملة الطبية.

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