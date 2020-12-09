أمريكا ترد على شائعة وفاة أشخاص بسبب اللقاح و تؤكد: “لا علاقة للوفيات باللقاح”

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس ـ متابعة

حسمت إدارة الغداء و الدواء الأمريكية الجدل بعد الشائعات التي تناسلت مؤخرا و التي أفادت بكون ستة أشخاص قد فارقوا الحياة بسبب اللقاحات التي تم تجريبها عليهم، مؤكدة أن سبب وفاتهم لا علاقة بها باللقاح.

و أكدت ذات الجهة الحكومية الرسمية أن لا يجب على المواطنين القلق باعتبار أن الأنباء عن وفاة 6 أشخاص خلال التجارب التي أجريت على لقاح “فايزر” و”بيونتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

و أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بكثرة لا يمث للحقيقة بصلة، مضيفة بأن إن الوفيات الستة التي تحدثت عنها تلك الأخبار الرائجة “لا علاقة لها باللقاح”.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن من بين من تمت تجربة اللقاح عليهم كانت هناك حالات مصابة بعدوى كورونا شديدة، توفيت 6 حالات، 4 ممن تلقوا لقاحا وهميا واثنان تم تطعيمهما باللقاح الحقيقي”.

وتابعت: “لكن لا توجد حالات من الوفيات الست مرتبطة باللقاح”، مضيفة بأنه “لا توجد مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح”، الذي حقق نسبة نجاح تتجاوز 90 بالمئة في التجارب السريرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رفاق بنعبد الله يشيدون بقرار الملك و يدعون المغاربة للإقبال على التلقيح بكثافة

رفاق بنعبد الله يشيدون بقرار الملك و يدعون المغاربة…

منذ 28 دقيقة
Photo of جمعية الجمركيين المغاربة تعلن تكفلها بالحالات المصابة بكوفيد19

جمعية الجمركيين المغاربة تعلن تكفلها بالحالات المصابة بكوفيد19

منذ ساعتين
Photo of الاتحاد الأوربي يرسم صورة قاتمة حول الحريات الدينية بالجزائر

الاتحاد الأوربي يرسم صورة قاتمة حول الحريات الدينية بالجزائر

منذ 3 ساعات
Photo of لقاح كورونا.. ثقة المغاربة تزداد و السلطات تستعد لحملة التلقيح الوطنية

لقاح كورونا.. ثقة المغاربة تزداد و السلطات تستعد لحملة…

منذ 3 ساعات
Photo of أرقام وزارة الصحة تكشف تحسنا نسبيا للحالة الوبائية بالمغرب

أرقام وزارة الصحة تكشف تحسنا نسبيا للحالة الوبائية بالمغرب

منذ 4 ساعات
Photo of بايدن: “سنقوم بتلقيح مليون مواطن أمريكي ضد كورونا كل يوم”

بايدن: “سنقوم بتلقيح مليون مواطن أمريكي ضد كورونا كل…

منذ 7 ساعات
Photo of القرار الملكي يضاعف منسوب ثقة المغاربة في لقاح كورونا الصيني

القرار الملكي يضاعف منسوب ثقة المغاربة في لقاح كورونا…

منذ 7 ساعات
Photo of بعد نجاح الوساطة المغربية.. أعضاء البرلمان الليبي يضعون جدول أعمال جلسة “غدامس” الرسمية

بعد نجاح الوساطة المغربية.. أعضاء البرلمان الليبي يضعون جدول…

منذ 7 ساعات
Photo of فرنسا: الادعاء يطلب سجن الرئيس السابق ساركوزي

فرنسا: الادعاء يطلب سجن الرئيس السابق ساركوزي

منذ 17 ساعة
Photo of فرنسا.. مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر

فرنسا.. مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر

منذ 18 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق