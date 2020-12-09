رفاق بنعبد الله يشيدون بقرار الملك و يدعون المغاربة للإقبال على التلقيح بكثافة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشاد حزب التقدم و الاشتراكية بالقرار الملكي المتعلق بمجانية لقاح كوفيد لكل المغاربة ، حيث أكد مكتبه السياسي أن هذا القرار من شأنه تعزيز ثقة المغاربة في قدرة اللقاح على بداية عهد جديد من خلال تحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا.

و جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اقتناعه الراسخ بأن القرار الملكي سيساهم بقسط وافر في نجاح حملة التلقيح الوطنية المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ببلادنا.

ودعا حزب الكتاب كافة المواطنين إلى الإقبال المكثف على عملية التلقيح المنتظرة، بما يمكن من تحقيق المناعة الجماعية، والتغلب على الجائحة، ويتيح عودة الحياة إلى طبيعتها العادية بالنسبة إلى المغرب.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن بلاغا صدر أمس عن الديوان الملكي وجه من خلاله عاهل البلاد الملك محمد السادس تعليماته السامية للحكومة قصد ضمان مجانية لقاح كوفيد 19 لكل المواطنات و المواطنين.

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