أرقام وزارة الصحة تكشف تحسنا نسبيا للحالة الوبائية بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن الأرقام و المعطيات التي تم تسجيلها مؤخرا بخصوص الوضعية الوبائية ماضية في التحسن ببلادنا خاصة في ظل الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها بغالبية أقاليم و عمالات المملكة و في مقدمتها تلك التي سجلت بروز بؤر وبائية بها.

و في هذا الصدد، أكدت وزارة الصحة المغربية في تصريحها النصف شهري بشأن الحالة الوبائية في المملكة، أنه خلال الفترة الممتدة بين 22 نونبر إلى 7 دجنبر، عرفت تأكيدا للتحسن الملاحظ خلال النصف الثاني من الشهر الماضي.

و أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس واصلت الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بنسبة بلغت -10.9 بالمائة، حيث أن اغلب جهات المملكة شهدت تناقصا في نسب الحالات المسجلة.

و شددت معطيات ذات الوزارة أن الانخفاض هم تسع جهات بالمغرب في مقدمتهم جهة الداخلة وادي الذهب بناقص 49 بالمائة، ثم جهة الشرق بناقص 25 بالمائة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة ناقص 22 بالمائة، ونفس النسبة بجهة درعة تافيلالت.

كما تم تسجيل انخفاض في عدد الحالات المؤكدة بحوالي ناقص 21 بالمائة بجهة كلميم واد نون، أما بجهة الدار البيضاء فقد انخفضت بنسبة 14 بالمائة، و5 بالمائة في جهة الرباط سلا القنيطرة، و نفس النسبة بجهة مراكش آسفي، فيما انخفضت هذه النسبة بجهة العيون الساقية الحمراء بنسبة 2 بالمائة، وبفاس مكناس بنسبة 1 بالمائة.

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