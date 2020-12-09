النقابة الوطنية للعدل تدق ناقوس الخطر بسبب كورونا و الاكتظاظ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دقت النقابة الوطنية للعدل ناقوس الخطر بسبب تداعيات كورونا و تسجيل حالات كثيرة بالوسط العدلي و القضائي و خاصة بمدينة المحمدية، مؤكدة أن الاكتظاظ و التدابير التي لا يتم احترمها قد تزيد من خطر تفشي العدوى وسط الموظفين و كذا المرتفقين.

و أوضحت ذات الجهة النقابية أن الوضع داخل محكمة المحمدية لا يطمئن خاصة في ظل تجاهل مطالب الموظفين و هو ما تسبب في تفاقم الضرر الوبائي بهاته المحكمة.

و طالبت نقابة العدل الوطنية بإحداث بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية وقسم خاص بقضاء الأسرة، لتفادي الاكتظاظ الذي تشهده البناية الحالية وهو ما ينعكس على أداء الخدمة القضائية بالشكل الأمثل.

و كخطوة تصعيدية على تجاهل مطالب النقابة العدلية المنتمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقرر خوض وقفة احتجاجية إنذارية صبيحة الخميس أمام بوابة محكمة المحمدية.

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