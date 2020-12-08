الملك يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد كورونا لفائدة جميع المغاربة
هبة بريس
“أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة.
وتنبع هذه الالتفاتة الملكية الكريمة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب.
كما تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة.
وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، إن شاء الله، لممارسة حياتهم العادية، في طمأنينة وأمان.
وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك، حفظه الله، سبق أن ترأس، في 9 نونبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، في إطار تتبع جلالته المستمر لتطور هذه الجائحة، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها، وحماية صحة وسلامة المواطنين”.
8 تعليقات
قرار حكيم. ينم عن حب الملك نصره الله لشعبه و حب الشعب لملكه.
بادرة ملكية أخرى تؤكد ما يوليه العاهل المغربي من حب ووفاء لابناء شعبه الوفي،فهو دائم الحضور في كل ماهو اجتماعي وكل ما هو اقتصادي موجه لخدمتهم، هو دائما في السراء وجادا في أبعاد الضراء حفظه الله وأطال عمره.
يا عباد الله فين هاد اللقاح اللي كتهضروا اعليه واالصين التي صنعت اللقاح لم تصنع لما يكفيها بل صنعت كمية صغيرة من اجل التجربة مازالت حتى الآن لم تتأكد من سلامة هدا اللقاح وسلامة اعراضه الجانبية والناطق الرسمي لحكومة الصين قال هدا الكلام امس.بالله عليكم كيف ان الصين الى حدي الآن لم لطتعطي لشعبها هدا اللقاح حتى اللحظة رغم انها لم تنتج القدر الكافي من هدا اللقاح ليكفي كل شعبها .ثانيا المنظمة العالمية للصحة لم تعطي الادن لاي لقاح من اجل استعماله على البشر والمغرب قال ليك سوف يقوم بعملية تلقيح جميع المغاربة بالمجان و عندو اللقاح الكافي لجميع المواطنين ايوى افهمتوا شي حاجة صحيح من قال ان كنت في المغرب فلاتستغرب.ارجو ان ان ينشر هدا التعليق للاستفادة وشكرا
العاهل المغربي يعلن عن مبادرة جديدة تنضاف إلى سجل كبير من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، المجانية في التلقيح لكل المغاربة حفظه الله وابقاه ذخرا وملاذا لهذا الوطن تلالعزيز عزيز
فابور آ سيدي غير مدو الدراع نجربوه فيكم باش الباطرون فرنسا اللي كيراقبنا كفئران تجارب و العالم يكون على بينة من أمر اللقاح و كذلك في إطار الصفقة مع الصين الحبيبة
حنا عارفين أننا ما كنسواو والو
قال لك التعليمات السامية.. بيك أ وليدي
إلى السدة العالية بالله;
دمتم ذخرا لهذا البلد وسدد الله خطاكم وحفظكم من كل سوء و مكروه.امين
حفظ الله صاحب الجلا لة و اطال عمره بالصحة و الهناء
حفظ الله الملك واطال في عمره