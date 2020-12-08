الشوبي: “تحياتي لرجال السلطة ولا عزاء لرجال السمطة”

منذ 9 ساعات
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المثير للجدل محمد الشوبي رسالة إلى رجال السلطة عبر نشره تدوينة مطولة بحسابه الشخصي في موقع “فايسبوك”.

و كتب الشوبي :”سيدي رجل السلطة بكل الاحترام أتوجه إليك، أعلم أنك في الصفوف الأمامية لتنفيذ تعليمات الطوارئ والحجر، لكن هذه الصفوف الأمامية قد تصبح منزلقات إذا تدخل فيها ما هو شخصي منك”.

و واصل قائلا:”قد تكون في حالة اكتئاب تارة أو لديك مشاكل أسرية أو مهنية أو شخصية فهذا يخصك سيدي، لكن يجب أن تعلم أنك أمام مواطن عليه ضغوطات لا تحصى خصوصاً فيما يتعلق بتنقله وتبضعه وخوفه من الوباء أولا ومن تعليمات الحكومة المتدبدبة ثانياً “.

و أضاف :”فكل ما اطلبه منك سيدي رأفة بهذا المواطن هو طلب بسيط، أن تنفذ التعليمات بمنطق المرونة وليس بمنطق كورونا، فالمرونة تهدئ نفسية المواطن والكرونة تفزعه وتحبط حتى نفسيته في شراء خبزة”.

و اختتم :”لذلك فتعاملك مع إغلاق الأماكن العامة من مقاهي وأسواق كبرى وأماكن لتجمع الناس ، يجب أن يختلف مع تعاملك في الصياح في رجل يقتني خبزة أو كيس حليب قبل الإغلاق العام وتهديد بقال الحي بالاغلاق، تحياتي لكل رجال السلطة ولا عزاء لرجال السمطة”.

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تعليق واحد

  1. لا تعطوا للتافهين والفاشلين اكثر مما يستحقوا في التعليق على اسيادهم..؟

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