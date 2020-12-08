توقيع بروتوكول اتفاق لتوسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة

هبة بريس

تم يومه الثلاثاء 8 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، توقيع بروتوكول اتفاق يتعلق بتوسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السيد عبد اللطيف زغنون.

ومن شأن هذه التوسعة الكائنة بجماعة عامر السفلية (إقليم القنيطرة) والممتدة على مساحة تبلغ حوالي 96 هكتارا، أن تعزز قدرات الاستقبال لمنطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة التي بلغت اليوم نسبة 94 في المائة.

وسمحت منطقة التسريع الصناعي لجهة الغرب، التي تم تدشينها خلال سنة 2012، بالارتقاء بالجهة إلى مستوى قطب صناعي تنافسي جذاب بالنسبة للعديد من المستثمرين ذوي الصيت العالمي. وقد كانت المنظومة الصناعية لشركة PSA التي استقرت بها بمثابة قاطرة رائدة لأزيد من 25 مُصنِّعاً للمُعدات الأصلية بمنطقة التسريع الصناعي. وستسمح هذه التوسعة بتوسيع المنطقة المخصصة لمورّدي شركة PSA.

وتضم منطقة التسريع الصناعي حاليا 49 شركة تمثل استثمارا إجماليا تبلغ قيمته أزيد من 20 مليار درهم، مما سمح بإحداث 36.571 منصب شغل.

وسيسح بروتوكول الاتفاق هذا بتحديد التدابير والتزامات الأطراف المشاركة، وبالخصوص فيما يتعلق بتعبئة العقار وإنجاز الدراسات اللازمة لتهيئة وتطوير وتحفيز وتسويق وتدبير التوسعة الجديدة لمنطقة التسريع الصناعي.

وتتعهد شركة MEDZ (أحد فروع صندوق الإيداع والتدبير)، في هذا الإطار، بإعداد الدراسات الضرورية لإنجاز المشروع مثل الدراسات الحضرية والتقنية وغيرها من الدراسات الخاصة بالوقاية من الفيضانات والآثار البيئية المحتملة، علاوة على دراسة التوقعات المالية للمشروع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0