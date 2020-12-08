البيضاء.. توقيف 4 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات

*صورة تعبيرية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى باحة الاستراحة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي المحمدية والدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارتين من شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بداخل إحداهما على 700 كيلوغرام من مخدر الكيف و70 كيلوغرام من مخدر الشيرا و160 كيلوغرام من أوراق التبغ المهرب، علاوة على زورق مطاطي وثلاثة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وأربع لوحات ترقيم مزورة خاصة بالسيارات.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أظهرت أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن سلا وطنجة وتطوان وأكادير والقصر الكبير، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة وترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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