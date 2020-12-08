اعترافا بمجهوداتهم منذ بداية الجائحة.. الحموشي يصرف “بريمات” لعناصر الأمن

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – لبنى ابروك

قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، صرف مكافأة استثنائية لعناصر الأمن بمختلف مدن ومناطق المملكة مع متم السنة الجارية.

وأفاد مصدر مطلع، أن الحموشي أصدر مذكرة، أمر من خلالها بصرف “بريمات” لعناصر الأمن، كاعتراف من المديرية بمجهودات أبنائها وتضحياتهم الكبيرة منذ بداية الجائحة.

وأضاف ذات المصدر، أن المدير العام للأمن، لا يتردد في كل مناسبة في الإشادة بمجهودات عناصر الأمن طيلة فترة الحجر الصحية، وبعد تخفيفه، في السدود الأمنية داخل وخارج المدن، وعبر الوقوف على مراقبة التزام المواطنين بالاجراءات اوقائية والتدابير الاحترازية داخل الإدارات والأماكن العمومية وبالشوارع.

هذا ويشار الى أن الحموشي ومنذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عمل على وضع استراتيجية ناجحة ومحكمة للنهوض بالجهاز وتنقيته من “الطفيليات” التي كانت عالقة به وتسيء إليه.

كما حرص الحموشي على إعادة ثقة المواطنين في إدارة الأمن، من خلال نهج سياسة تقريب الادارة من المواطن، والانفتاح على المغاربة وتمكينهم من التواصل الجيد مع مسؤولي وموظفي الأمن بمختلف درجاتهم.

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‫2 تعليقات

  1. بصحتهم ، كايستاهلو و خا منهم شي بعضين ما مزيانينش نهائيا ، ما كيشرفوش الكسوة اللي لابسينها.
    خدامين بعقلية التسلط، هادوك هما اللي وسخو وجه رجال الامن.

  2. يستاهلوا ضحوا بانفسهم واولادهم وعاىلاتهم وراحتهم من اجل البلد متنكرين لالبناىءهم واهلهم عيونهم مفتوحه طوال القت ليلا ونهارا متصدين لكل ما يضر بوطنهم ومواطنيهم اللهم كافيهم من عندك بالصحه وللسؤدد ونجاح اولادهم ولا تجعل امامهم من يبعدهم عن دينهم وبلدهم يارب

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