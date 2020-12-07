اتحاد الدكاترة مهددا الحكومة : سنراسل السفراء المعتمدين بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

قال الاتحاد العام الوطني للدكاترة أن “التماطل في تسوية ملفهم سيدفعهم إلى مراسلة سفراء الدول الصديقة للمغرب من أجل وساطتها مع الحكومة المغربية من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا ”

ودعا الاتحاد جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى تنفيذ إضراب عام وطني في جميع المؤسسات الحكومية الأربعاء 16 دجنبر 2020، كما دعا الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي إلى الوقوف بجانبهم.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن “الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، حيث طرح هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية ”

وسجل الاتحاد ان المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير، حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، “لكن للأسف الشديد فإن هذه المناصب توزع حسب المقاس، الأولوية في ذلك للزبونية والحزبية، وفي المقابل يتم تهميش باقي الدكاترة، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، ناهيك عن إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بدعوى غياب رقم التأجير لديهم”.

ويرى الاتحاد انه على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، “وذلك لتفادي مختلف أنواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات، مما جعل معظمها شكلية” .

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