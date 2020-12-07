امزازي: طريق الإصلاح شاق وطويل.. وقضية المدرسة المغربية وطنية

هبة بريس – لبنى ابروك

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، سعيد امزازي، أن طريق الاصلاح شاق وطويل، لافتا أن المنجزات المرحلية التي تم تحقيقها تعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.

وجدد امزازي، عبر جوابه على اسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، التأكيد على مواصلة المسيرة الاصلاحية بخطوات تابثة وواثقة رغم الاكراهات الظرفية والبنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية، مفعمين بروح الأمل والتفاؤل ومتحلين بطول النفس الطويل.

وشدد الوزير، على أن قضية المدرسة المغربية هي قضية وطنية ينبغي تبنيها من طرف الجميع باعتبارها ملك للجميع وشأن مجتمعي بامتياز ، وبالتالي يجب أن تسمو فوق كل اعتبارات سياسية لا من قبل الاغلبية أو المعارضة، فلا مساقبل من دون اصلاح المدرسة. وفق قوله

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