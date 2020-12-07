امزازي: طريق الإصلاح شاق وطويل.. وقضية المدرسة المغربية وطنية

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس – لبنى ابروك

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، سعيد امزازي، أن طريق الاصلاح شاق وطويل، لافتا أن المنجزات المرحلية التي تم تحقيقها تعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.

وجدد امزازي، عبر جوابه على اسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، التأكيد على مواصلة المسيرة الاصلاحية بخطوات تابثة وواثقة رغم الاكراهات الظرفية والبنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية، مفعمين بروح الأمل والتفاؤل ومتحلين بطول النفس الطويل.

وشدد الوزير، على أن قضية المدرسة المغربية هي قضية وطنية ينبغي تبنيها من طرف الجميع باعتبارها ملك للجميع وشأن مجتمعي بامتياز ، وبالتالي يجب أن تسمو فوق كل اعتبارات سياسية لا من قبل الاغلبية أو المعارضة، فلا مساقبل من دون اصلاح المدرسة. وفق قوله

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of امزازي: تم توظيف 15 الف مدرس إضافي هذه السنة

امزازي: تم توظيف 15 الف مدرس إضافي هذه السنة

منذ 22 دقيقة
Photo of وزارة امزازي: فتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش

وزارة امزازي: فتح باب تلقي طلبات الاستفادة من المعاش

منذ 5 ساعات
Photo of توقيف بث الدروس المصورة غدا الاثنين واستئنافها ابتداء من 14 دجنبر الجاري

توقيف بث الدروس المصورة غدا الاثنين واستئنافها ابتداء من…

منذ 18 ساعة
Photo of أمزازي يحصي الراغبين في اللقاح ضد كورونا

أمزازي يحصي الراغبين في اللقاح ضد كورونا

منذ 19 ساعة
Photo of أمزازي :” تعزيز جودة التعليم رهين بخطة تمويل مرنة ومبتكرة”

أمزازي :” تعزيز جودة التعليم رهين بخطة تمويل مرنة…

منذ يومين
Photo of الخازن العام للمملكة: تعليم”جيد” يضمن عدالة اجتماعية “حقيقية”

الخازن العام للمملكة: تعليم”جيد” يضمن عدالة اجتماعية “حقيقية”

منذ يومين
Photo of اوعويشة : التعليم هو العنصر الأساسي في تعزيز ازدهار الاقتصاد وشموليته

اوعويشة : التعليم هو العنصر الأساسي في تعزيز ازدهار…

منذ 3 أيام
Photo of أمزازي يعفي المدير الإقليمي بآسفي ويتوعد المقصرين

أمزازي يعفي المدير الإقليمي بآسفي ويتوعد المقصرين

منذ 3 أيام
Photo of المهندسون يُطالبون الحكومة بإطلاق “حوار وطني “

المهندسون يُطالبون الحكومة بإطلاق “حوار وطني “

منذ 4 أيام
Photo of امزازي: أزمة كورونا يمكن أن تشكل فرصة لتسريع إصلاح المنظومة التعليمية

امزازي: أزمة كورونا يمكن أن تشكل فرصة لتسريع إصلاح…

منذ 5 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق