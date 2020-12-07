الحكومة تتدارس اتفاقا بين المغرب والامم المتحدة حول مكتب لمكافحة الارهاب

منذ دقيقتين
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس إثر ذلك اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط (المملكة المغربية)، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا الأحكام الفصل 92 من الدستور.

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