تورطوا في سرقة شخص واختطافه واحتجازه.. توقيف 4 أشخاص بسلا

*صورة تعبيرية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متورطة في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال العنف المقرون بالاختطاف والاحتجاز.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا كانت قد توصلت، يوم فاتح دجنبر الجاري، بإشعار حول تعرض ضحية للتعنيف المقرون بالاختطاف والاحتجاز من قبل المشتبه فيهم أثناء تواجده بمنطقة غابوية بمحيط مدينة سلا الجديدة، قبل أن يتم تحريره ضواحي مدينة سلا بعد الاستيلاء على سيارته الخاصة.

وأضاف البلاغ أن الابحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة من بينهم على متن السيارة المتحصلة من هذه السرقة بمنطقة “سيدي الطيبي” الواقعة بين مدينتي سلا والقنيطرة، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرابع بمدينة طنجة.

وخلص البلاغ الى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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