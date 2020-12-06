الملكة إليزابيث ستتلقى قريباً لقاح فايزر

*في الصورة الملكة اليزابيث *

هبة بريس – وكالات

نقلت صحيفة “ذي تايمز” عن مساعدين للعائلة الملكية البريطانية لم تذكر أسماءهم قولهم إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب قد “يعلنان للشعب” عن حصولهما على اللقاح المضاد لمرض كوفيدء19 بمجرد حدوث ذلك.

ومن المرجح أن تكون الملكة البالغة من العمر 94 عاماً وزوجها البالغ من العمر 99 عاما من بين أوائل من يحصلون على اللقاح، وذلك مع إعطاء الحكومة الأولوية للمسنين في الوقت الذي تبدأ فيه شركتا بيونتك وفايزر لقاحمها الذي تمت الموافقة عليه في الثاني من دجنبر الجاري.

وتحظى الملكة باحترام كبير في المجتمع البريطاني، وسيكون دعمها العلني للقاح بمثابة رسالة قوية في مواجهة المعلومات المضللة المضادة للتطعيم باللقاح والتي يتم تداولها عبر الإنترنت.

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