الاستقلال يقصف الحكومة.. “اختياراتها فاشلة ولاتملك رؤية سياسية”

* في الصورة نزار بركة وسعد الدين العثماني *

هبة بريس- الرباط

وصف حزب الاستقلال، اختيارات حكومة سعد الدين العثماني، ب”الفاشلة” ، وأنها لاتملك رؤية سياسية واضحة، معتبرا الأوضاع الاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة بالمقلقة.

وعبر حزب الاستقلال في بيان مجلسه الوطني، في دورته العادية الذي انعقد بواسطة تقنية التناظر عن بعد،اليوم السبت ، عن “استيائه لانزياح الحكومة عن قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، مستسلمة للوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية،”

وأكد البيان “تنصل الحكومة من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وتنكرها للبعد الاجتماعي، بنهجها سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وعدم قدرتها على إيقاف نزيف هجرة الطاقات والكفاءات المغربية إلى الخارج، وهو ما يعمق من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية”

وأدان المجلس الوطني استمرار الحكومة في حماية الريع والامتيازات، وتطبيعها مع الفساد ومواصلة إهدار المال العام ، من خلال استفادة بعض الشركات بما فيها شركات المحروقات من دعم ميزانية الدولة والنظام الجبائي بدون وجه حق.

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