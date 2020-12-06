بعد اتهامه بخدمة “أجندة” المغرب.. المرزوقي : “تعاليق الجزائريين كانت عنيفة جدا”
*في الصورة منصف المرزوقي *
هبة بريس- الرباط
هاجمت عدد من “الأقلام” المحسوبة على نظام العسكر، بالجارة الشرقية، الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، بسبب مواقفه الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ، والرامية-أي مواقفه- الى تحقيق وحدة مغاربية تخدم شعوب المنطقة عكس مايتم الترويج له من قبل أبواق جنرالات الجزائر.
وانتقدت أصوات من داخل الجزائر، مواقف منصف المرزوقي، متهمين إياه بتلقي أموال من طرف المغرب نظير مواقفه الداعمة للصحراء المغربية ، حيث وجهت للرئيس التونسي السابق تهم “التطاول على سيادة الجزائر”.
المرزوقي وخلال مشاركته في موضوع ” مقومات وحدة الاتحاد المغربي وحل قضية الصحراء المغربية ”عبر تقنية المناظرة المرئية أمس السبت، مع الجامعة الموازية بالرباط، قال “أنه منذ أسبوع طلب مني الجزائريين أن أتحدث عن موضوع “الحريات في الجزائر” ولسبب ما تطرقنا إلى قضية الصحراء، وأعطيت ردي المعروف، فكانت المفاجأة الكبرى واتهامي بتلقي الأموال من المغرب”.
وأضاف المرزوقي، “أن القصة وصلت إلى أزيد من مليون شخص على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأن ردود الأفعال كانت رهيبة، وأعطتني فكرة أن قضية الاتحاد المغاربي وقضية الصحراء هي قضية حساسة، إلى درجة أنني تفاجأت بردود الفعل الكثيرة”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن أغلب ردود فعل المغاربين في التعاليق، كانت تسير في اتجاه الوحدة المغاربية، لكن في المقابل كان رد الجزائريين في التعاليق عنيف جدا.
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العسكر مسكين القناع أصبح يكشف شرهم وحقدهم الدفين للمغاربة والمغرب ووحدته الترابية. يضيعون الوقت ويسرقون ثروات الشعب الجزائري الشقيق وأصبحوا يعلمونه ركوب البحر والرحلة إلى المجهولة رغم الثروات التي يتمتع بها هذا البلد الشقيق. الآن أصبحوا يصدرون فشلهم الاقتصادي والسياسي على كل من قال كلمة حق . الانهيار قريب والشعب الجزاءري الشقيق سيتخلص من هذه العصابة الحاكمة المبدرة للثروات بدون محاسبة.
الشعب الذي ظل لمدة 45 صامتا ولم يحرك ساكنا ولم يقل اللهم ان هذا منكر وهو يرى حكامه يبددون خيرات البلاد من اجل ان يقسموا المغرب ويضرروه في اقتصاده،شعب لا خير فيه وخاوةخاوة مقولة جوفاء وحيلة لمتعد تنطلي على المغاربة.
لا يحزنك سيدي الرئيس،لان الجزائر منذ زمان وسنوات وهي تشتري مواقف البعض لاغراضها واجنداتها،ولهذا يعتقدون ان كل حر ورجل مواقف لا تخدم اجنداتم انهم تلقو المال من المغرب.
L’europe emmploie des algeriens, donnent l’aide à l’algerie et donne l’aide à des mercenaires pour semer l’anarchie dans le monde et le tout est moulu par les generaux qui achetent des armes d’ailleurs(en dehors des pays qui l’aident materiellement).il y a des disfonctionnement auquels il faut palier pour equilibrer les balances commerciaux.
إن كان هناك شعب في حاجة ماسة لمساعدته على تقرير مصيره فهو الشعب الزائري المحكوم بعصابة…الكل رأى كيف في التسعينيات لما إختار الشعب ديمقراطيا من يحكمه كيف تدخلت العصابة الحاكمة و ألغت النتائج ودبحت الملايين لترهيب الشعب و تركيعه.لدى على العالم الحر أن يساعد الشعب على تقرير مصيره و تصفية إستعمار عصابة له بالحديد و النار و قمع الحجر و البشر!