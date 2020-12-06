بعد اتهامه بخدمة “أجندة” المغرب.. المرزوقي : “تعاليق الجزائريين كانت عنيفة جدا”

*في الصورة منصف المرزوقي *

هبة بريس- الرباط

هاجمت عدد من “الأقلام” المحسوبة على نظام العسكر، بالجارة الشرقية، الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، بسبب مواقفه الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ، والرامية-أي مواقفه- الى تحقيق وحدة مغاربية تخدم شعوب المنطقة عكس مايتم الترويج له من قبل أبواق جنرالات الجزائر.

وانتقدت أصوات من داخل الجزائر، مواقف منصف المرزوقي، متهمين إياه بتلقي أموال من طرف المغرب نظير مواقفه الداعمة للصحراء المغربية ، حيث وجهت للرئيس التونسي السابق تهم “التطاول على سيادة الجزائر”.

المرزوقي وخلال مشاركته في موضوع ” مقومات وحدة الاتحاد المغربي وحل قضية الصحراء المغربية ”عبر تقنية المناظرة المرئية أمس السبت، مع الجامعة الموازية بالرباط، قال “أنه منذ أسبوع طلب مني الجزائريين أن أتحدث عن موضوع “الحريات في الجزائر” ولسبب ما تطرقنا إلى قضية الصحراء، وأعطيت ردي المعروف، فكانت المفاجأة الكبرى واتهامي بتلقي الأموال من المغرب”.

وأضاف المرزوقي، “أن القصة وصلت إلى أزيد من مليون شخص على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأن ردود الأفعال كانت رهيبة، وأعطتني فكرة أن قضية الاتحاد المغاربي وقضية الصحراء هي قضية حساسة، إلى درجة أنني تفاجأت بردود الفعل الكثيرة”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن أغلب ردود فعل المغاربين في التعاليق، كانت تسير في اتجاه الوحدة المغاربية، لكن في المقابل كان رد الجزائريين في التعاليق عنيف جدا.

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