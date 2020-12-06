السلاوي: لا آثار جانبية شديدة للقاحي “فايزر”

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس ـ وكالات

نفى رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي المعني بتأمين لقاح فيروس كورونا منصف السلاوي، وجود آثار جانبية شديدة للقاحي شركتي “فايزر” و”مودرنا”.

وقال في حديثه لشبكة “سي بي إس” الأمريكية اليوم الأحد إنه يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في شهر أبريل أو مايو بعد الخضوع للتطعيم.

وأضاف أنه خطط لمقابلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن هذا الأسبوع، لبحث لقاح كورونا الذي يتوقع أن تأخذه أول دفعة من الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أن بايدن كان انتقد خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوزيع اللقاح.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتجاجات في مولدوفا تطالب باستقالة الحكومة

احتجاجات في مولدوفا تطالب باستقالة الحكومة

منذ 4 دقائق
Photo of وفاة رئيس أوروغواي السابق تاباري فازكيز

وفاة رئيس أوروغواي السابق تاباري فازكيز

منذ ساعتين
Photo of الداخلية الفرنسية : 67 متضررا في صفوف رجال الأمن في اشتباكات مع محتجين

الداخلية الفرنسية : 67 متضررا في صفوف رجال الأمن…

منذ 4 ساعات
Photo of فنزويلا تختار برلمانا جديدا اليوم

فنزويلا تختار برلمانا جديدا اليوم

منذ 7 ساعات
Photo of بريطانيا أول دولة في العالم تطرح لقاح فايزر هذا الأسبوع

بريطانيا أول دولة في العالم تطرح لقاح فايزر هذا…

منذ 8 ساعات
Photo of الإنتربول يحذر من عصابات تبيع “لقاح” كورونا

الإنتربول يحذر من عصابات تبيع “لقاح” كورونا

منذ 18 ساعة
Photo of حريق مُهول يطال مُجمّعا كنسيا بنيويورك

حريق مُهول يطال مُجمّعا كنسيا بنيويورك

منذ 19 ساعة
Photo of وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية

وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية

منذ 19 ساعة
Photo of علماء روس يخترعون روبوتا يجري تحاليل كورونا

علماء روس يخترعون روبوتا يجري تحاليل كورونا

منذ 20 ساعة
Photo of بالتعاون مع “الديستي” .. إلقاء القبض على مغربي موالي لتنظيم إرهابي بإسبانيا

بالتعاون مع “الديستي” .. إلقاء القبض على مغربي موالي…

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق