تتويج ثلاث عدائين مغاربة في “سباق المغيرة للجري” بأبوظبي
هبة بريس-
فاز ثلاثة عدائين مغاربة بالمراكز الأولى في”سباق المغيرة للجري” بأبوظبي ،الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي أمس الجمعة، وذلك في مسافتي 2.5 كلم و 10 كلم .
وبحسب الترتيب العام لمسافة الـ 2.5 كلم ،فاز المغربي نعمان العيساوي بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 08:10 دقائق، وجاءت مواطنته أمينة محيح في المركز الأول عن فئة السيدات بزمن قدره 11:57 دقيقة.
وفي سباق المسافة الطويلة الـ 10 كلم احتل المغربي أنور الغز المركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 33:44 دقيقة، وعن فئة السيدات فازت الايرلندية سارة لاوري بالمركز الأول بزمن 50:23 دقيقة.
أما في مسافة الـ 5 كلم ففاز المكاوي محمد تودا بالمركز الأول بزمن قدره 14:36 دقيقة، والفرنسية لطيفة الصاروخ عن فئة السيدات بزمن 18:43 دقيقة.
وقال المنظمون ان السباق، الذي عرف أكثر من 540 عداء وعداءة، جرى في ظل تطبيق التدابير الاحترازية ومعايير السلامة للحد من تفشي فيروس كوفيد 19.