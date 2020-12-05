خلال 24 ساعة.. تسجيل 4118 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب
*الصورة من الارشيف*
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت 05 دجنبر 2020 تسجيل 4118 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى376738 إصابة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
ما رأيك؟
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2 تعليقات
نعم نطالب بالالتزام بتطبيق توصيات السلطات الصحية لتفادي المزيد من الاصابات
اللهم احفظ هذا البلد الأمين من كل أدى.
اللهم لا نسألك رد القد ولكن نسألك اللطف فيه.