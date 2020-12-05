الخازن العام للمملكة: تعليم”جيد” يضمن عدالة اجتماعية “حقيقية”
هبة بريس
أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، اليوم السبت، أن تعليما “جيدا” سيكون أفضل بكثير من الموارد المادية لضمان حرية “واقعية” للأفراد ، وعدالة اجتماعية “حقيقية” في نهاية المطاف.
وأوضح الخازن خلال ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان” تمويل منظومة التعليم: أي ابتكارات؟ “، بمشاركة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن “التعليم يساهم في تعزيز الديمقراطية في مجتمعاتنا.
وبفضل التعليم، يضيف بنسودة، يمتلك المواطن المزيد من الأدوات للعب دوره كفاعل، بل وحتى كعامل للتغيير في مجتمعه سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي “.وفق قوله
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4 تعليقات
كيفاش غادي يكون عندنا تعليم جيد ونتا كاتضرب 600 مليون سنتيم كعلاوات فوق الراتب. بينما المعلم يتقاضى 4000 درهم والاستاذ 5000 درهم وماعندهوم لا علاوة لا ستة حمص.
عندك جبهة صحيحة. ولكن كما قال اجدادنا ان لم تستحي فقل ما شئت.
نعم ان المشاكل التي تعيق تطور مجتمع ما تاتي من جهل اهله وكما قال الرئيس الامريكي براهام نيلكون ان كلفة الجهل على ميزانية الدولة اكبر بكثير من كلفة التعليم.
لا أعتقد أن التعليم في المغرب كان يوما من الأيام داخلا في اهتمام هذا الشخص والموظفون الذين عملوا معه ومع سابقة كخازن عام للمملكة أدركوا الفرق الشاسع بينهما خاصة في الاهتمام بحقوق العاملين بالخزينة ومصالحهم الاجتماعية تحديدا…فهل يمكن أن يهتم اليوم بتعليم المغاربة وجودته؟؟؟ إنها إذن معجزة الزمان!!!
هذا الشخص لايمكن أن يهتم بشأن التعليم في المغرب على الإطلاق…
المرجو النشر…لم أكرر، ولم يسبق أن كتبت تعليقا في الموضوع…ألا تكون هذه طريقة من طرق المنع؟؟؟