صفرو.. مقهى “تغرق” بسبب الفيضانات وصاحبها يقاضي المجلس البلدي

ع محياوي ـ هبة بريس

عرفت عدة مدن ومناطق بجهة فاس _ مكناس ، أمس الجمعة واليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية، استمرت لساعات، ما أسفر عن تدفق سيول جارفة ببعض الأودية، أدت إلى إغراق الشوارع والأزقة بالأوحال والسيول المتدفقة، نتيجة عدم استيعاب قنوات الصرف الصحي لكميات مياه التساقطات المطرية ، وهو ما دفع بنشطاء الفايسبوك لانتقاد البنية التحتية وحالتها “المزرية” في عهد المجلس البلدي الحالي المنتمي للعدالة والتنمية .

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد وضعت أقاليم جهة فاس مكناس، في المستويين البرتقالي والأحمر لخريطة اليقظة التي نشرتها وسط الأسبوع، محذرة من التقلبات الجوية التي ستعرفها هذه المناطق بفعل قدوم زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد والثلوج، داعية جميع المواطنين والمواطنات ومستعملي الطرق لعدم المجازفة بحياتهم.

وفي سياق الموضوع ، عاينت عدسة ” هبة بريس” قدوم عون قضائي بمقهى بصفرو حيث قام بمعاينة ميدانية للمقهى المذكورة التي غامرتها السيول المتدفقة بداخلها بسبب مشكل اختناق قنوات الصرف الصحي لتعويضه عن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها المقهى حيث ستتم مقاضاة المجلس البلدي بسبب تردي الاوضاع بالمدينة.

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