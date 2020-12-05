سلطات تزنيت تمدد الإجراءات المشددة لمواجهة انتشار “كورونا”

هبة بريس

قررت السلطات الإقليمية بعمالة تزنيت تمديد مدة تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية إلى محاربة كوفيد-19 لأسبوعين إضافيين.

وأمرت السلطات، كافة الأجهزة الأمنية المختصة بالاستمرار في تشديد المراقبة بجميع المنافذ المؤدية إلى الإقليم، وإخضاع التنقل من وإلى المنطقة لشرط رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من لدن الباشوات ورؤساء الدوائر، إضافة إلى السهر على احترام التدابير الوقائية المعمول بها، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 75٪، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، وعلى رأسها الحدائق والأماكن الترفيهية وقاعات الألعاب، مع إغلاقها بشكل كلي.

كما دعت إلى إغلاق المحالّ التجارية والمهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم التابعة للإقليم على الساعة الثامنة مساء، مع إلزام كافة المؤسسات الإدارية والوكالات والوحدات الصناعية والإنتاجية باحترام التدابير الاحترازية المتعلقة بالتباعد الجسدي وقواعد التعقيم والنظافة وارتداء الكمامات الواقية.

وأكدت على الاستمرار في منع تنظيم الحفلات والأعراس والجنائر، إلى جانب الإغلاق الكلي للحمامات والشواطئ في وجه العموم، تحت طائلة فرض العقوبات الزجرية على المخالفين.

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