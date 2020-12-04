الصحة العالمية: تعميم اللقاح لن يكون كافيا للقضاء على كورونا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن تعميم اللقاحات لمكافحة وباء (كوفيد-19) لن يكون كافيا بحد ذاته للقضاء على الفيروس المميت.

وقال مدير برنامج الحالات الصحية الطارئة في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عبر الأنترنت، إن “اللقاحات لن تفي بالغرض لوحدها”، موضحا أن “اللقاح لن يتوافر للجميع في بداية العام المقبل”.

من جهته، أبرز المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن التقدم المتعلق باللقاحات “يعطينا جميعا دفعة إلى الأمام والآن بإمكاننا أن نبدأ برؤية الضوء في نهاية النفق”.

وأضاف “الحقيقة هي أنه في الوقت الراهن تشهد أماكن عديدة ارتفاعا شديدا في انتشار الفيروس، ما يشكل ضغطا هائلا على المستشفيات ووحدات العناية المشددة والعاملين الصحيين”.

وقال تيدروس إن “القرارات التي اتخذها القادة والمواطنون ستحدد على السواء مسار الفيروس على المدى القصير ومتى سينتهي هذا الوباء بشكل مطلق”.

وبحسب مراجعة منظمة الصحة العالمية للقاحات المرشحة، يتم حاليا إجراء تجارب سريرية على 51 لقاحا، وقد وصل 13 منها إلى المرحلة النهائية من التجارب على نطاق واسع.

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