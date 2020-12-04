الولايات المتحدة تسجل وفيات مضاعفة بكورونا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

سجلت الولايات المتحدة الخميس 213830 إصابة و2861 وفاة جديدة بكورونا، فيما يرجح الخبراء أن تتجاوز الوفيات 3000 حالة يوميا.

وحذرت السلطات الأمريكية من أنها قد تضطر لإصدار المزيد من القرارت الصارمة الملزمة بالبقاء في المنازل بعد تسجيل عدد يومي قياسي من حالات الوفاة بفيروس كورونا بواقع حالتين كل دقيقة.

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن قال في وقت سابق إنه سيطلب من الأمريكيين اعتبارا من اليوم الأول لتوليه الرئاسة، ارتداء الكمامات لمدة 100 يوم للحد من انتشار الفيروس.

وقال إنه فور تسلمه السلطة سيصدر أمرا بارتداء الكمامات في الأماكن الفيدرالية ووسائل المواصلات بين الولايات سواء الباصات أو الطائرات.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من 14 مليون إصابة و275 ألف وفاة بكوفيد-19.

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