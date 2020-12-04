الاستقلال : الحكومة تفكر في الانتخابات المقبلة لا الأجيال القادمة

هبة بريس ـ الرباط

سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعاديلية،خلال مداخلة بالجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لعام 2021، بمجلس النواب ان الحكومة اصبحت بعيدة عن هموم الشعب ومشاكله

ويرى الفريق ان “ الحكومة مصابة بقصر النظر والعمى عن الكوارث، وأنها تفكر في الانتخابات المقبلة لا الأجيال القادمة”.

واتهم مستشارو الاستقلال، الحكومة “بالتنصل من مسؤولية ما آلت اليها الأوضاع والعودة لتقمص دور الضحية، والافراط في تعليق فشلها على الحكومات التي سبقتها”، مشيرين إلى أن “10 سنوات كافية للقيام ينهضة تنموية كبرى بالنظر للارث الايجابي”.

وقال فريق الوحدة والتعادلية، “إننا صرنا نعدد الأزمات مع الحكومة كما سابقتها بدل الانجازات”، معتبرين أن “الحكومة غير قادرة على إبداع الحلول لتجاوز تداعيات الأزمة، وتسريع وتيرة العمل في خدمة المواطن والقطع مع الممارسات التي تزيد الفوارق الاجتماعية، وغير قادرة على إدارة الانتقالات الحرجة اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا”.

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