أردوغان: ماكرون مصيبة لفرنسا.. آمل أن تتخلص منه في أسرع وقت

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – وكالات

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما قويا جديدا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبديا أمله في أن “تتخلص” بلاده منه قريبا.

وصرح أردوغان للصحفيين لدى مغادرته معلم آيا صوفيا في اسطنبول بعد صلاة اليوم الجمعة، حسب ما نقلت عنه قناة “تي أر تي” الرسمية: “إن ماكرون مصيبة لفرنسا، وبرئاسة ماكرون تمر فرنسا بفترة خطيرة جدا.”

وأضاف “آمل في أن تتخلص فرنسا من مشكلة ماكرون في أسرع وقت ممكن”.

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‫4 تعليقات

  1. حتى انت مصيبة على تركيا والدول الاسلاميةوالعربية.

  2. vraiment ce gamin se comporte comme un voyou de rue. La haine contre tout ce qui est musulman le pousse à la folie. Je n’aime ce genre marionnette humaine.

  3. vrai catastrophe pour la France et l’Europe, ce voyou dans la politique détruit tant de valeurs des français.

  4. ce voyou dans la politique détruit tant de valeurs des francais, c’est une vrai catastrphe pour l’Europe. il ne donne qu l’exemple d’un voyuou apprenti.

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