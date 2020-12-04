أردوغان: ماكرون مصيبة لفرنسا.. آمل أن تتخلص منه في أسرع وقت

هبة بريس – وكالات

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما قويا جديدا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبديا أمله في أن “تتخلص” بلاده منه قريبا.

وصرح أردوغان للصحفيين لدى مغادرته معلم آيا صوفيا في اسطنبول بعد صلاة اليوم الجمعة، حسب ما نقلت عنه قناة “تي أر تي” الرسمية: “إن ماكرون مصيبة لفرنسا، وبرئاسة ماكرون تمر فرنسا بفترة خطيرة جدا.”

وأضاف “آمل في أن تتخلص فرنسا من مشكلة ماكرون في أسرع وقت ممكن”.

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