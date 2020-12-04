صرخة أرباب الحمامات في ظل استمرار الإغلاق: “نوكلو ولادنا الحجر ولا نمشيو نسرقو”

منذ 21 دقيقة
0

*صورة من الارشيف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل معاناة أصحاب الحمامات التقليدية بعدد من المدن و في مقدمتها الدار البيضاء و المناطق المجاورة لها و كذلك مدينة فاس، بعد أن تواصل قرار إغلاقها بقرار من السلطات للشهر العاشر على التوالي.

استمرار إغلاق الحمامات التقليدية ضاعف من معاناة أربابها و مهنييها الذين أفلس معظهم و لم يعد غالبيتهم يجد ما يقتات به حسب تعبير عدد منهم في اتصالاتهم بهبة بريس.

و في هذا الصدد، صرح أحد العاملين بالحمامات في مدينة الدار البيضاء قائلا: “ملي بدات كورونا و حنا صابرين ، ناس غير شهرين و لا ثلاثة و ماقدروش يدوزوهم غير بزز، شنو بغيتونا نديرو، واش نوكلو ولادنا الحجر و لا نمشيو نسرقو باش نعيشوهم”.

و أضاف عامل آخر بالحمامات قائلا: “حنا مابغيناش الدولة تعطينا لا دعم لا مساعدة، بغينا يحلو الحمامات و يخليونا نخدمو بعرق كتافنا على وليداتنا و ناكلو لي قسم الله”.

و زادت سيدة تشتغل بذات القطاع قائلة: “يعطيونا غير سبب منطقي واحد علاش بقاو سادين لينا، الحمام إيلا عمر بشكل أقصى في أيام الذروة لا يتعدى 15 شخص في الساعة الواحدة أما أغلب الوقت مكنوصلوش حتال خمسة، وا سير دبا لقهاوي ولا الحافلات و لا ترامواي وشوف شحال كاين من شخص في مساحة صغيرة، القهوة العيانة اتلقا فيها 50 شخص في نفس الوقت”.

و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الهيئات و التنظيمات المهنية راسلت الحكومة و الجهات الوصية لإيجاد صيغة توافقية تسمح بفتح الحمامات مقابل احترام شروط البروتوكول الصحي و تخفيض الطاقة الاستيعابية و لو للربع، غير أن كل مطالبهم لم تجد آذانا صاغية لحدود الساعة ليستمر الإغلاق و ضياع الأرزاق حتى وقت لاحق غير محدد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمعية الاخوان زعيتر تقدم سيارة اسعاف مجهزة لاقليم جرسيف

جمعية الاخوان زعيتر تقدم سيارة اسعاف مجهزة لاقليم جرسيف

منذ 29 دقيقة
Photo of تدوينات الموت و عبارات التعازي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب

تدوينات الموت و عبارات التعازي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي…

منذ ساعة واحدة
Photo of “فايزر”: لسنا متأكدين ما إذا كان لقاحنا يمنع انتقال الفيروس

“فايزر”: لسنا متأكدين ما إذا كان لقاحنا يمنع انتقال…

منذ ساعة واحدة
Photo of “الديستي”: خلية تطوان وصلت لمرحلة متقدمة من التحضير لعمليات ارهابية

“الديستي”: خلية تطوان وصلت لمرحلة متقدمة من التحضير لعمليات…

منذ ساعتين
Photo of بايدن وأوباما وبوش وكلينتون: مستعدون لتلقي اللقاح بشكل علني

بايدن وأوباما وبوش وكلينتون: مستعدون لتلقي اللقاح بشكل علني

منذ ساعتين
Photo of المغرب ال53 عالميا ضمن قائمة الذكاء الاصطناعي

المغرب ال53 عالميا ضمن قائمة الذكاء الاصطناعي

منذ ساعتين
Photo of ميدلت .. إتلاف أزيد من 700 كلغ من المخدرات

ميدلت .. إتلاف أزيد من 700 كلغ من المخدرات

منذ 3 ساعات
Photo of بعد وصفه المغرب ب”الدولة المحتلة”.. وكيل الملك بمراكش يستمع للمديمي وأعضاء مركزه

بعد وصفه المغرب ب”الدولة المحتلة”.. وكيل الملك بمراكش يستمع…

منذ 3 ساعات
Photo of طقس الجمعة .. أجواء باردة وتساقطات مطرية بعدد من المناطق

طقس الجمعة .. أجواء باردة وتساقطات مطرية بعدد من…

منذ 3 ساعات
Photo of عاجل..تفكيك خلية ارهابية خطيرة موالية ل”داعش” بتطوان 

عاجل..تفكيك خلية ارهابية خطيرة موالية ل”داعش” بتطوان 

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق