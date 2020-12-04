صرخة أرباب الحمامات في ظل استمرار الإغلاق: “نوكلو ولادنا الحجر ولا نمشيو نسرقو”

*صورة من الارشيف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل معاناة أصحاب الحمامات التقليدية بعدد من المدن و في مقدمتها الدار البيضاء و المناطق المجاورة لها و كذلك مدينة فاس، بعد أن تواصل قرار إغلاقها بقرار من السلطات للشهر العاشر على التوالي.

استمرار إغلاق الحمامات التقليدية ضاعف من معاناة أربابها و مهنييها الذين أفلس معظهم و لم يعد غالبيتهم يجد ما يقتات به حسب تعبير عدد منهم في اتصالاتهم بهبة بريس.

و في هذا الصدد، صرح أحد العاملين بالحمامات في مدينة الدار البيضاء قائلا: “ملي بدات كورونا و حنا صابرين ، ناس غير شهرين و لا ثلاثة و ماقدروش يدوزوهم غير بزز، شنو بغيتونا نديرو، واش نوكلو ولادنا الحجر و لا نمشيو نسرقو باش نعيشوهم”.

و أضاف عامل آخر بالحمامات قائلا: “حنا مابغيناش الدولة تعطينا لا دعم لا مساعدة، بغينا يحلو الحمامات و يخليونا نخدمو بعرق كتافنا على وليداتنا و ناكلو لي قسم الله”.

و زادت سيدة تشتغل بذات القطاع قائلة: “يعطيونا غير سبب منطقي واحد علاش بقاو سادين لينا، الحمام إيلا عمر بشكل أقصى في أيام الذروة لا يتعدى 15 شخص في الساعة الواحدة أما أغلب الوقت مكنوصلوش حتال خمسة، وا سير دبا لقهاوي ولا الحافلات و لا ترامواي وشوف شحال كاين من شخص في مساحة صغيرة، القهوة العيانة اتلقا فيها 50 شخص في نفس الوقت”.

و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الهيئات و التنظيمات المهنية راسلت الحكومة و الجهات الوصية لإيجاد صيغة توافقية تسمح بفتح الحمامات مقابل احترام شروط البروتوكول الصحي و تخفيض الطاقة الاستيعابية و لو للربع، غير أن كل مطالبهم لم تجد آذانا صاغية لحدود الساعة ليستمر الإغلاق و ضياع الأرزاق حتى وقت لاحق غير محدد.

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