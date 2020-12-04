عزلة الجزائر تتفاقم دوليا و دبلوماسيتها تفشل في تحريض القادة الأفارقة ضد المغرب

منذ يوم واحد
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*صورة تعبيرية
هبة بريس ـ ياسين الضميري

تتواصل بيانات الدعم و التأييد للمغرب بعد خطوته السيادية بتأمين معبر الكركرات بالصحراء المغربية، حيث أبان التحرك المغربي الميداني مدى قوة العلاقات التي تربط الرباط و غالبية عواصم العالم عكس ما كانت بعض الجهات المعادية تروج له سلفا.

و أظهر تدخل الجيش المغربي السلمي في الكركرات أن الديبلوماسية المغربية تشتغل بالشكل الصحيح دون بهرجة عكس ما تسوقه الجزائر و التي انفضحت أطروحاتها و تفاقمت عزلتها.

و بمجرد إعلان المغرب تأمينه لمعبر الكركرات، بادرت الدول التي كانت الجزائر توهم شعبها و معه عصابة البوليساريو بكونهم يؤيدون قضيتهم -بادرت- لإعلان دعمها للتحرك المغربي من أجل ضمان سيادته على أراضيه.

و حتى الدول التي كانت الجزائر تتعنى بها لوقت قريب و تتباهى بكونها تدعم البوليساريو لم تخالف الركب و انضمت للدول التي ساندت المغرب في قضيته السيادية و هو ما جعل عزلة الجزائر دوليا تكبر و تتفاقم.

فشل الدبلوماسية الجزائرية و قبلها ضعف الرئاسة الجزائرية و التخبط و العشوائية التي تطبع تدبير قصر المرادية لدواليب الملفات الدولية و المحلية كذلك، جعل ادعاءات الإعلام الجزائري الرسمي تنفضح و يتضح أن ملايير الدولارات التي نهبت من خيرات الشعب الجزائري الشقيق ضاعت هباءا منثورا في دبلوماسية خارجية أثبثت فشلها الذريع و فاقمت مشاكل الجزائر التي كانت تتوهم أنها ستصدر أزماتها الداخلية للخارج بتمويل و شراء تعاطف و صمت بعض الدول مع البوليساريو.

و موازاة مع ذلك، فشلت مساعي الجزائر في تحريض عدد من زعماء و ممثلي الدول الإفريقية غداة انعقاد قمة الاتحاد القاري، بل و أكثر من ذلك حول أحد الدبلوماسيين الجزائريين الفاشلين بلده لأضحوكة بعد أن حاول تزوير ترجمة بيان القمة الافتتاحي من الإنجليزية للفرنسية عبر دس مصطلحات تمجد عصابة قطاع الطرق قبل أن تتفطن لذلك رئاسة المنظمة و توبخ بشكل شديد “المزور الجزائري” اسماعيل شرقي.

و علاقة بذات القمة، خاب مسعى صبري بوقادوم وزير خارجية الجزائر الذي سخر كل ما يملك و كل ما تم توفيره له لتحريض بعض المسؤولين الأفارقة بأروقة منظمة الاتحاد الإفريقي خلال الدورة 21 لمجلسها التنفيذي.

و قوبل طلب بوقادوم برفض شديد من لدى وزراء خارجية الدول الإفريقية الذين أكدوا أن المغرب يسير وفق مبادئ التسوية الأممية لحل الخلافات القائمة، و أن حشر الجزائر أنفها في موضوع لا يتعلق بها يعتبر بمثابة محاولة لإلهاء شعبها عن المشاكل الداخلية الخانقة التي تمر منها البلاد و خاصة بعد مرض الرئيس تبون و الأخبار المتضاربة حول وفاته.

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‫4 تعليقات

  1. اذا كانت الجزائر تعتبر نفسها ليست طرفا، فلماذا تسخر وزير خارجيتها لتنصيب نفسه مدافعا عن مرتزقة البوليزاريو؟ كفانا من النفاق، كفانا من حشر الانفوف فيما لا يعني، المغرب بلد عريق عمره اكثر من 1400 سنة

  2. هذا إسمه الانهيار بكامل حروفه والسبب استثمرت أموالها في الفتن وتقسيم الدولة وتصدير المشاكل الداخلية حتى لا ينتبه الشعب للسرقة التي يتعرض لها بالليل والنهار. الآن حان العد العكسي بدأ وفي الخمس سنوات القادمة سنرى عدة مفاجآت حول النضام الدكتاتوري الفاشي السارق لإرادة الشعب الجزائري الشقيق وترواته.

  3. كفانا المثل : القطار يسير والكلاب تنبح.

  4. على ما أعتقد انه يجب على المغرب ان لا ينسحب من أي مؤطمر أو منظمة أو حوار حتى لا يترك المجال فارغ وفرصة لأعداء الوطن، ليستغلون غياب المغرب لصالهم، المقعد الشاغر لا يخدم مصلحة المغرب بل العكس سيلحق به الضرر،
    لذا انصح بعدم المغادرة بل الدفاع الى آخرالمطاف!

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