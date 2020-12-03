هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بعد أن غيّر حياة فتيات قرويات

منذ 16 ساعة
1

هبة بريس ـ وكالات

منحت جائزة المعلم العالمية هذا العام للهندي رانجيت ديسالي، على تفانيه في تعليم الفتيات ومعظمهن من مجتمعات قبلية فقيرة في مدرسة قروية غرب الهند.

وأعلن ديسالي أنه سيتشارك الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها مليون دولار مع التسعة الآخرين الذين وصلوا القائمة النهائية.

وقال منظمو الجائزة إنه جرى تكريم ديسالي لمساهمته في “تغيير فرص الحياة” لفتيات مدرسة زيلا باريشاد الابتدائية في باريتيوادي، بولاية مهاراشترا.

وأعلن الجائزة الممثل والكاتب ستيفن فراي خلال حفل افتراضي جرى بثه من متحف التاريخ الطبيعي في لندن وسمع ديسالي الإعلان عن الجائزة وهو في منزله في الهند محاطا بعائلته.

وحسب المنظمين، بدأ ديسالي مشواره المهني عام 2009 في المدرسة التي كانت مقامة في مبنى مهدم بجوار حظيرة للماشية، وكان الحضور إلى المدارس في هذه المنطقة منخفضا إلى جانب شيوع ظاهرة زواج المراهقين.

ولم يكن المنهج الدراسي بلغة كينادا التي تتحدث بها الفتيات، لذا انتقل ديسالي إلى القرية وتعلم اللغة وقام بترجمة الكتب الدراسية المقررة كي تفهمها الفتيات.

كما قدم أدوات التعليم الرقمي وصمم برنامجا خاصا لكل طالبة، ويجري حاليا استخدام نظامه الذكي في جميع أنحاء الهند.

ويقول المنظمون إن نسبة حضور الطالبات وصلت الآن إلى 100 في المئة وتخرجت إحدى تلميذاته من الجامعة.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: ماكرون مصيبة لفرنسا.. آمل أن تتخلص منه في أسرع وقت

أردوغان: ماكرون مصيبة لفرنسا.. آمل أن تتخلص منه في…

منذ 8 دقائق
Photo of بايدن: سأطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة لـ 100يوم

بايدن: سأطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة لـ 100يوم

منذ ساعة واحدة
Photo of “فايزر”: لسنا متأكدين ما إذا كان لقاحنا يمنع انتقال الفيروس

“فايزر”: لسنا متأكدين ما إذا كان لقاحنا يمنع انتقال…

منذ ساعتين
Photo of بايدن وأوباما وبوش وكلينتون: مستعدون لتلقي اللقاح بشكل علني

بايدن وأوباما وبوش وكلينتون: مستعدون لتلقي اللقاح بشكل علني

منذ 3 ساعات
Photo of ايطاليا: مليونا مهاجر دخلوا إلى أوروبا سرا في 5 سنوات

ايطاليا: مليونا مهاجر دخلوا إلى أوروبا سرا في 5…

منذ 14 ساعة
Photo of وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ1.5 مليون

وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ1.5 مليون

منذ 15 ساعة
Photo of فيسبوك” و”إنستغرام” يعتزمان حذف المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

فيسبوك” و”إنستغرام” يعتزمان حذف المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

منذ 16 ساعة
Photo of انفجار ضخم بخزان للكيماويات في إنجلترا وسقوط ضحايا

انفجار ضخم بخزان للكيماويات في إنجلترا وسقوط ضحايا

منذ 19 ساعة
Photo of إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 64.5 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 64.5 مليون حالة

منذ 21 ساعة
Photo of الخارجية التركية: لا مشكلة ثنائية مع فرنسا.. ولا يوجد إسلام سياسي

الخارجية التركية: لا مشكلة ثنائية مع فرنسا.. ولا يوجد…

منذ 22 ساعة

تعليق واحد

  1. تعلموا يا اساتذة التعاقد الذين تبحثون عن التقاعد….حسبي الله و نعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق