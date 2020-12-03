هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بعد أن غيّر حياة فتيات قرويات

هبة بريس ـ وكالات

منحت جائزة المعلم العالمية هذا العام للهندي رانجيت ديسالي، على تفانيه في تعليم الفتيات ومعظمهن من مجتمعات قبلية فقيرة في مدرسة قروية غرب الهند.

وأعلن ديسالي أنه سيتشارك الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها مليون دولار مع التسعة الآخرين الذين وصلوا القائمة النهائية.

وقال منظمو الجائزة إنه جرى تكريم ديسالي لمساهمته في “تغيير فرص الحياة” لفتيات مدرسة زيلا باريشاد الابتدائية في باريتيوادي، بولاية مهاراشترا.

وأعلن الجائزة الممثل والكاتب ستيفن فراي خلال حفل افتراضي جرى بثه من متحف التاريخ الطبيعي في لندن وسمع ديسالي الإعلان عن الجائزة وهو في منزله في الهند محاطا بعائلته.

وحسب المنظمين، بدأ ديسالي مشواره المهني عام 2009 في المدرسة التي كانت مقامة في مبنى مهدم بجوار حظيرة للماشية، وكان الحضور إلى المدارس في هذه المنطقة منخفضا إلى جانب شيوع ظاهرة زواج المراهقين.

ولم يكن المنهج الدراسي بلغة كينادا التي تتحدث بها الفتيات، لذا انتقل ديسالي إلى القرية وتعلم اللغة وقام بترجمة الكتب الدراسية المقررة كي تفهمها الفتيات.

كما قدم أدوات التعليم الرقمي وصمم برنامجا خاصا لكل طالبة، ويجري حاليا استخدام نظامه الذكي في جميع أنحاء الهند.

ويقول المنظمون إن نسبة حضور الطالبات وصلت الآن إلى 100 في المئة وتخرجت إحدى تلميذاته من الجامعة.

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