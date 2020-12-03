الملك يُعزي ماكرون في وفاة “فاليري جيسكار ديستان “

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إمانويل ماكرون، على إثر وفاة الرئيس الأسبق السيد فاليري جيسكار ديستان.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم المملكة، لماكرون وللشعب الفرنسي عن أصدق تعازي جلالته وعميق مواساته، مؤكدا أنه تلقى ببالغ التأثر نبأ وفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فاليري جيسكار ديستان، “الذي طبع فرنسا القرن العشرين بتوجهه الحداثي وبشجاعته وقوة قناعته”.

وأبرز جلالة الملك أن الراحل كانت تحدوه طموحات عريضة خدمة لفرنسا والقارة الأوروبية.

واستحضر جلالته “زيارة الدولة التاريخية التي قام بها الرئيس جيسكار ديستان إلى المملكة”، بدعوة من صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وقال جلالة الملك إن المغرب يحتفي بذاكرة الراحل ويحتفظ له بذكرى صديق كبير أسهم انخراطه “القيم” في الرقي بعلاقات الصداقة بين البلدين.

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