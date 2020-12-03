مديرية الأرصاد تحذر: أمواج عاتية على السواحل الأطلسية بين أصيلة وطرفاية

منذ 20 دقيقة
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*صورة تعبيرية

هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يوم غد الجمعة سيعرف تسجيل أمواج عاتية من القطاع الشمالي الغربي على السواحل الأطلسية ما بين أصيلة وطرفاية بعلو يتراوح ما بين 4 و 6 أمتار لفترات ما بين 14 و17 ثانية.

وتوقعت المديرية في نشرة خاصة تسجيل تحسن تدريجي ابتداء من يوم الاثنين سابع دجنبر.

وأشارت إلى ارتفاع المد في المناطق المهددة بالأمواج العاتية سيتراوح ما بين مترين و3.50 أمتار وذلك ما بين الساعة الرابعة وأربعين دقيقة والساعة السابعة صباحا وما بين الساعة الخامسة و10 دقائق والساعة السابعة و45 دقيقة مساء.

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