فرنسا: لم يتم تنفيذ أي من إجراءات خارطة الطريق لمساعدة لبنان

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس – وكالات

أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء أنه “لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان في حل أزمته السياسية والاقتصادية الكبيرة”.

وأشارت إلى أنه “لم يتم إحراز أي تقدم”، في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن “تدهور الوضع المالي في لبنان، يعني أن البلاد ستواجه المزيد من المشاكل، مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية”.

ولفت مسؤول بالرئاسة الفرنسية إلى أن “القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية”، مضيفا أنه “غير مقتنع بأن العقوبات الأمريكية سيكون لها أي تأثير، في ما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية، وقادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة الحصول على مساعدات مالية دولية”.

وأعلن قصر الاليزيه، يوم أمس، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيترأس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، مؤتمرا عبر الفيديوكونفرنس، دعما للشعب اللبناني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.8 مليونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.8 مليونا

منذ ساعتين
Photo of إيطاليا تعلن تقديم “لقاح كورونا” لمواطنيها بالمجان

إيطاليا تعلن تقديم “لقاح كورونا” لمواطنيها بالمجان

منذ 3 ساعات
Photo of ألمانيا .. 17270 إصابة جديدة و487 حالة وفاة بكورونا خلال يوم

ألمانيا .. 17270 إصابة جديدة و487 حالة وفاة بكورونا…

منذ 5 ساعات
Photo of العدل الأمريكية : لا يوجد أدلة على تزوير الانتخابات الرئاسية

العدل الأمريكية : لا يوجد أدلة على تزوير الانتخابات…

منذ 17 ساعة
Photo of ألمانيا: مقتل 4 بعملية الدهس ولا دوافع دينية أو سياسية حتى الآن

ألمانيا: مقتل 4 بعملية الدهس ولا دوافع دينية أو…

منذ 17 ساعة
Photo of فرنسا تُسجل 8083 حالة اصابة بكورونا

فرنسا تُسجل 8083 حالة اصابة بكورونا

منذ 19 ساعة
Photo of ايطاليا.. 19350 إصابة جديدة و785 حالة وفاة بكورونا خلال يوم

ايطاليا.. 19350 إصابة جديدة و785 حالة وفاة بكورونا خلال…

منذ 21 ساعة
Photo of بايدن: نأمل أن ترفض المحكمة العليا طلب ترامب بشأن الانتخابات

بايدن: نأمل أن ترفض المحكمة العليا طلب ترامب بشأن…

منذ 22 ساعة
Photo of حادث الدهس بألمانيا .. قتيلان وأزيد من 10 جرحى

حادث الدهس بألمانيا .. قتيلان وأزيد من 10 جرحى

منذ 24 ساعة
Photo of ألمانيا .. إصابات في حادث دهس مجهول لمجموعة من الأشخاص

ألمانيا .. إصابات في حادث دهس مجهول لمجموعة من…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق