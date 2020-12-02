سطات.. كلاب ضالة تهاجم سيدة مسنة وتنهش جسدها النحيف

منذ 7 ساعات
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعرضت سيدة مسنة لعملية نهش من قبل كلب ضال يعتقد أنه مسعور بجماعة سيدي امحمد بن رحال جنوب مدينة سطات.

وقد أورد ابن الضحية على صفحته الشخصية على الفايسبوك أن والدته تفاجأت حين خروجها من بيت منزلها بعضة جائرة من كلب يعتقد أنه مسعور غارزا أنيابه بجسدها النحيف.وطالب الابن من الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة والشرسة والمسعورة التي باتت الجماعة مسرحا لها مهددة حياة التلاميذ والتلميذات وهم في طريقهم إلى مؤسساتهم التعليمية.

صور لقطعان الكلاب الضالة هذه وكأنها تفرض حظر من التجوال خاصة خلال الفترة الليلية وفترات الصباح الباكر التي تزداد فيها هذه الأخيرة عدوانية وتسلطا، مخلفة نوعا من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين.

ونشر مواطنون متضررون على صفحاتهم الفايسبوكية صورا لقطعان من الكلاب في مشهد مرعب محذرين من بطشها ومهاجمتها لفلذات أكبادهم، ناهيك عن حالة الإزعاج الدائمة التي يسببها نباحها المتواصل طيلة الليل والنهار، وهو ما يبرر الدعوة الملحة للسلطات الوصية وفي مقدمتها المصالح الصحية والبيطرية والهيئات المنتخبة بغرض تخليص ساكنة الجماعة من خطر هذه الآفة ووضع حد نهائي لتحركاتها .

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تعليق واحد

  1. شكرا لكم على تناول هذا الموضوع الذي بات يقض مضجع ساكنة جماعتنا

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