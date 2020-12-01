بوريطة : ألمانيا تمنح المغرب غلافا ماليا لمكافحة “كوفيد-19″

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن المغرب استفاد من غلاف مالي بقيمة 1.387 مليار أورو، منها 202,6 مليون أورو على شكل منح، وذلك في إطار التعاون التنموي المغربي – الألماني.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية،  غيرد مولر، أشادا، خلال محادثة هاتفية، بتميز التعاون الثنائي، ورحبا بنتائج مفاوضات التعاون التنموي الحكومية الأخيرة، التي تمت، مؤخرا، بين البلدين والتي أتاحت للمغرب الاستفادة من غلاف مالي قدره 1,387 مليار أورو، بما في ذلك 202,6 مليون أورو على شكل منح.

وأكد أن هذا الغلاف المالي يقدم كدعم مباشر من ألمانيا لجهود المغرب في مكافحة “كوفيد-19″، من خلال تخصيص مبلغ 717 مليون للصندوق الوطني لتدبير جائحة كوفيد-19، وصندوق الضمان المركزي، موضحا أن 250 مليون أورو ستخصص لتمويل الشطر الأول من “الشراكة من أجل الإصلاحات” التي التزم بها البلدان لفترة 2020-2022.

وتابع البلاغ أن المبلغ المتبقي البالغ قدره 420 مليون أورو سيخصص لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية واسعة النطاق، من قبيل إصلاح القطاع المالي أو تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وخلص المصدر ذاته إلى أن الشراكة بين المغرب وألمانيا قد تعززت الآن من خلال هذه الالتزامات الأخيرة وخارطة الطريق التي أعيد تنشيطها لفترة ما بعد “كوفيد-19”.

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