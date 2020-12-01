بعد رفضها شهادة الزور .. سيدة تتعرض لإعتداء خطير

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=AhXTQJ8wxP0
تعليق واحد
حسب ما سمعنا من المشتكية ان الامن اوصلوها الى مقر سكناها في الوهلة الاولى عبر سيارة تابعة للامن الوطني
اذن الامن على علم بان السيدة في حالة خطر من طرف اشخاص سبق لها وان سجلت بهم شكاية في محضر رسمي
سؤالي لماذا الامن لم يتحرك بتوفير الحراسة لهذه السيدة واسرتها
النيابة العامة على علم بحالة هذه السيد؟
ماذا تنتظر في حمايتها حتى افوتو فيها شي ظربة؟او اجمعوا لها ويجهزو عليها بالقتل؟
ام نظرا لانها كواطنة من الدرجة الثالة حسب تصنيف الاشخاص لد العدالة المغربية