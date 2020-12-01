بعد رفضها شهادة الزور .. سيدة تتعرض لإعتداء خطير

منذ 15 ساعة
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تعليق واحد

  1. حسب ما سمعنا من المشتكية ان الامن اوصلوها الى مقر سكناها في الوهلة الاولى عبر سيارة تابعة للامن الوطني
    اذن الامن على علم بان السيدة في حالة خطر من طرف اشخاص سبق لها وان سجلت بهم شكاية في محضر رسمي
    سؤالي لماذا الامن لم يتحرك بتوفير الحراسة لهذه السيدة واسرتها
    النيابة العامة على علم بحالة هذه السيد؟
    ماذا تنتظر في حمايتها حتى افوتو فيها شي ظربة؟او اجمعوا لها ويجهزو عليها بالقتل؟
    ام نظرا لانها كواطنة من الدرجة الثالة حسب تصنيف الاشخاص لد العدالة المغربية

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