حادث الدهس بألمانيا .. قتيلان وأزيد من 10 جرحى

هبة بريس – وكالات

قال مصدر في الشرطة الالمانية، إن السيارة التي دهست مجموعة من الأشخاص في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، تسببت في مقتل شخصين وإصابة عشرة أخرين على الأقل.

وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.

وأضافت بأن شهود عيان أكدو أن السائق توجه متعمدا نحو المارة وقام بدهسهم.

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