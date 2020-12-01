المغرب ينضم إلى مجلس إدارة معهد “اليونسكو” للتعلم مدى الحياة

منذ 6 ساعات
1

هبة بريس

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن المملكة المغربية انضمت إلى مجلس إدارة معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة الذي يتواجد مقره بمدينة هامبورغ الألمانية.

وستمثل المملكة داخل مجلس الإدارة في شخص السيدة زهور العلوي، سفيرة جلالة الملك بألمانيا والرئيسة السابقة للدورة الـ 39 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لولاية مدتها أربع سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا التعيين في إطار الرؤية السامية المتبصرة والاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز حضور بلادنا في مختلف الهيئات والتنظيمات الدولية وتنويعه”.

واكد البلاغ أن هذا التعيين يجسد أيضا الإعتراف بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجال التربية والتعلم المستمر.

ويعد معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة، أحد معاهد التربية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والوحدة التنظيمية الوحيدة للأمم المتحدة المكلفة بالتعلم مدى الحياة على المستوى العالمي.

ويشجع المعهد التعلم مدى الحياة ويدعمه، مع التركيز على تعليم الكبار والتكوين المستمر ومحو الأمية والتعليم الأساسي غير النظامي. كما تركز أنشطته، أساسا، على تحقيق أكبر قدر من المساواة في التعليم للفئات الهشة وفي البلدان الأكثر تضررا من الفقر والنزاعات.

يذكر أن معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة سيعقد مؤتمره الدولي السابع حول تعليم الكبار (CONFINTEA VI) في المغرب سنة 2022.

وأشار البلاغ إلى أن المملكة ستكون أول دولة عربية وإفريقية وإسلامية تستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد، بشكل عام، كل 12-13 سنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التامك ل”أمينستي”: موقفكم حول قضية “الكركرات” يعبر عن عداوة مجانية تجاه المغرب

التامك ل”أمينستي”: موقفكم حول قضية “الكركرات” يعبر عن عداوة…

منذ 4 دقائق
Photo of المالكي: المغرب يعتبر القضيةِ الفلسطينيةِ قضيةً مركزيةً

المالكي: المغرب يعتبر القضيةِ الفلسطينيةِ قضيةً مركزيةً

منذ ساعتين
Photo of الكركرات.. اليابان تشدد على أهمية ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع

الكركرات.. اليابان تشدد على أهمية ضمان حرية تنقل الأشخاص…

منذ 5 ساعات
Photo of إسبانيا تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في تسوية قضية الصحراء

إسبانيا تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في تسوية قضية…

منذ 16 ساعة
Photo of وزيرة بلجيكية عن التدخل المغربي في الكركرات.. “من الضروري ضمان حرية التنقل “

وزيرة بلجيكية عن التدخل المغربي في الكركرات.. “من الضروري…

منذ 18 ساعة
Photo of توقيع اتفاقية شراكة لتأهيل مغاربة العالم للترافع حول الصحراء المغربية

توقيع اتفاقية شراكة لتأهيل مغاربة العالم للترافع حول الصحراء…

منذ 19 ساعة
Photo of العثماني: 92% من ساكنة الأقاليم الجنوبية تتوفر على سكن

العثماني: 92% من ساكنة الأقاليم الجنوبية تتوفر على سكن

منذ 21 ساعة
Photo of العثماني: نسبة إنجاز المشاريع بالاقاليم الجنوبية تجاوزت 70%

العثماني: نسبة إنجاز المشاريع بالاقاليم الجنوبية تجاوزت 70%

منذ 22 ساعة
Photo of طنجة.. انطلاق الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي (13 + 13)

طنجة.. انطلاق الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب الليبي والمجلس…

منذ 23 ساعة
Photo of العثماني عن ساكنة مخيمات تندوف: “40 سنة ولم يبنى لهم ولو بيتا أو كوخا”

العثماني عن ساكنة مخيمات تندوف: “40 سنة ولم يبنى…

منذ 23 ساعة

تعليق واحد

  1. شئ جميل والجامعات هنا بالمغرب بشروط غريبة واكتظاظ كبير باك جديد وباك قديم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق