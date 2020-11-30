تطوان … توقيف شخصين متورطين في التهريب الدولي للمخدرات

منذ 31 دقيقة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 نونبر الجاري، بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

و تم توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بميناء الصيد بمدينة المضيق، حيث ضبطا متلبسين بالتحضير لتهريب المخدرات عبر المسالك البحرية، بعدما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمستودعين عن حجز 97 كيلوغراما من مخدر الشيرا وقارب خشبي ومحرك بحري ودراجة نارية، علاوة على أربعة هواتف محمولة وجهازين لتحديد المواقع البحرية، و مبلغ مالي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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